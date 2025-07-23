給阿嬤帶孫半個月！孩「1舉動」超怪　媳婦知真相氣炸：不准抱孫

▲孩子會把臉靠在媽媽的胸部上。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

小朋友到一定年紀後，父母可能就不會再讓他們吸奶嘴了。媒體人呂文婉在節目上分享，她有個朋友已經當阿嬤了，因為媳婦都不給小孩子依賴奶嘴，所以阿嬤就把乳頭給小孩吸，覺得讓孩子乖乖睡覺比較重要，豈料媳婦卻翻臉，已經三個月不給她看孫子了。

呂文婉在節目《新聞挖挖哇》上分享，她有個朋友已經當阿嬤了，她說她跟媳婦現在的關係不太好，並說明來龍去脈。她的媳婦一直覺得不要讓小孩依賴奶嘴，不然可能會翹嘴、牙齦長不好。

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結果有次，媳婦因為要到南部出差，所以就讓孩子給婆婆帶了半個月，但她回家後，卻發現小孩有個奇怪的動作，就是她抱孩子時，小朋友「會去拉她的衣服，然後那個臉一直湊在她的胸部的位置」，可是她出差前，小孩明明都不會這樣子，而且晚上不用奶嘴也可以乖乖睡覺。

感到疑惑的媳婦便去問婆婆，這半個月是怎麼帶小孩的？結果婆婆就說，小孩子會鬧，但「年輕人很奇怪，連奶嘴都沒有」，所以就把乳頭給小朋友吸，「不然怎麼辦？我整夜沒睡啊」，而且她覺得讓小朋友乖乖睡覺比較重要。

媳婦得知後大翻臉，也跟老公說「你媽是有問題嗎？第一個，你為什麼要做這個動作，我都沒有把我自己的乳房掏給我孩子吸了；你媽有洗澡嗎？小孩這樣乾淨嗎？」後來媳婦更直接說「你媽媽這種習慣，你不准她來抱孫子！」所以婆婆已經忍了三個月，都看不到孫子。