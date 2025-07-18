2年被爆打16次！人妻身上「留30公分傷疤」終身掛便袋

▲大陸一名謝姓女子在結婚期間多次遭家暴，夫妻共同財產還被轉移到婆婆旗下的公司。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

文／CTWANT

大陸成都一名謝姓女子，在結婚2年間被丈夫賀男家暴16次，導致內臟多處損傷、左腎功能完全喪失、3根肋骨骨折等等，終身只能戴著便袋生活。不僅如此，賀男在婚姻期間還將人民幣200萬元（約新台幣818.8萬元）轉到母親公司，如今賀男被依故意傷害、虐待等罪判刑，前婆婆則要返還人民幣91萬餘元（約新台幣372.5萬元）。

綜合陸媒報導，謝女在結婚期間遭賀男多次家暴，造成她左腎功能完全喪失、3根肋骨骨折、十二指腸被污染、小腸阻塞，內臟也有不同程度損傷，腹部到胸部更留下一道30公分的傷口，且需要終身掛便袋生活。

謝女的哥哥透露，賀男曾多次以借款名義轉移夫妻共同財產，把錢匯到其母親旗下的公司，共計超過人民幣200萬元，迄今還有人民幣91萬餘元未歸還。

報導指出，謝女和賀男在2024年6月離婚，賀男也在同年12月被控故意傷害、虐待等罪，一審判他有期徒刑11年，賠償金額共人民幣37萬餘元（約新台幣151.4萬元）。後來，由於前婆婆未繳納上訴費用，一審判決生效，前婆婆得返還人民幣91萬餘元。

對此，謝女表示，對方至今沒有給她孩子的撫養費、相關賠償金，她只想要公平公正，而目前她的左腎功能仍無法正常運作，經常會貧血，需要定期前往醫院治療，但生活及精神狀況都有好轉。

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