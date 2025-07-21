小叔女友搬進婆家「不洗碗盤」　她卻被婆婆念：什麼邏輯？

▲小叔的女友吃完飯後，不會去洗碗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的快被我老公弟弟的女友氣死！」一名女網友發文表示，小叔的女友搬進婆家後，就像住在飯店般，不會收拾使用過的碗，或是把內褲泡在臉盆內，然而，婆婆日前看到桌上碗盤沒收，卻是念她怎麼都不洗？讓她很錯愕，「是不是太不會巴結人，就變成家裡的工具人跟出氣包？」

女網友在「爆料公社」上發文表示，小叔的女友這兩個搬到婆家，和小叔同居，然而對方竟「從頭到尾都當自己在住飯店」，吃過的食物不收、吃完的碗不洗，甚至「生理期來還把內褲泡在臉盆裡放好幾天，拜託！那臉盆我們全家都在用欸！她當浴室是她私人空間嗎？」

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原PO說，這些事情她都忍下來了，但讓她傻眼的是，婆婆居然沒有念對方半句話，甚至還會特別去市場買水果給小叔女友。

之後有一次，婆婆看見桌上有碗盤沒有收，就責備原PO怎麼不洗碗？「你都看不見喔？」豈料當原PO回說「那不是我吃的」之後，婆婆又反問「家裡的事你還分那麼清楚」。而這席話更讓原PO錯愕，「什麼邏輯？那我是不是也可以整天不做家事，然後靠嘴甜、裝可愛就沒事了？是不是太不會巴結人，就變成家裡的工具人跟出氣包？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「把小叔女友騙進門就換她被念了」、「這是標準的怕兒子娶不到老婆的家庭.」、「他怕他小兒子娶不到老婆，所以家事都要大嫂做」、「家事不用分那麼細就叫她自己做」、「還沒騙到手比較珍貴」、「這說明了手段很重要」、「他女友結婚就有得受了」。