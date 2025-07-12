一手安排婆婆生日宴！她餐廳「訂錯天」被責怪：我活該要負責？

▲原PO餐廳訂錯天。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「這就是所謂一家人？」女網友發文表示，大家約好要在婆婆生日當天聚餐，但所有事情都是由她一人安排，「我還很負責任的傳訊息，跟大家再三確認時間，得到的答案都是你看著辦就好或都可以」。結果沒想到當天到了餐廳，才知道她訂錯天，惹得婆婆不悅，「我承認我訂錯了日期，但你們其他人誰有幫忙？」貼文曝光後，引起討論。

這名網友在「爆料公社」上發文表示，大家約好婆婆生日當天要聚餐，但從頭到尾，聚餐都是由她安排，「蛋糕我訂的、禮物我買的、餐廳我找的」。她透露，老公三兄弟懶，兩個弟媳也說由她決定即可，「連問都不問一下」。

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原PO說，當她安排好之後，還很負責任的傳訊息，向大家再三確認時間，但沒想到「得到的答案都是你看著辦就好或都可以」。而在生日當天，一行人抵達餐廳，才知道她訂錯日期，「櫃檯一查，我訂的是明天，今天沒位子、包廂全滿，我們只能被拆開坐」。

婆婆當時馬上臉垮掉，說她不想坐也不想吃，「真的整餐沒動筷。」緊接著，全部的人就怪原PO怎麼會訂錯？不是都安排好了嗎？而原PO便感到委屈，「我承認我訂錯了日期，但你們其他人誰有幫忙？誰有做雙重確認？出事全推給唯一有動手做事的我，這就是所謂一家人？」

原PO說，當下她實在非常尷尬，也決定以後絕對不會負責安排婆婆的生日了，「辦生日是他們在群組提議，最後只出一張嘴，叫我張羅我就活該要負責？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我是覺得辦生日聚餐你接下了，訂錯天是真的蠻雷的，我覺得人家生氣是有理的，但我也覺得你對沒人幫你生氣也是合理的，尤其是你老公蠻雷的」、「說真的訂錯天真的很雷」、「大家一起擺爛造成的結果，故事裡沒有一個人是不活該的」。也有網友半開玩笑的安慰，「恭喜你，明年開始你輕鬆了」、「人生的舒服是從擺爛開始」、「明年有免死金牌了！如果沒有，那就再搞砸一次」。