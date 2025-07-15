金正恩「鱷魚的眼淚」大內宣！摸戰死北韓士兵棺材　諷刺畫面曝

▲北韓當局故意公開金正恩撫摸戰死北韓士兵棺木的畫面 。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓多次派兵送往俄烏前線，讓無辜的士兵命喪他鄉，如今更利用這些陣亡烈士的遺體進行大內宣，大力宣傳「英雄化」，將其塑造成愛國戰士。平壤當局還公開金正恩輕撫棺木、眼含熱淚的畫面，試圖營造領導人關懷人民的大愛形象。

根據《每日北韓》報導，北韓派遣上萬士兵前往俄烏前線支援俄羅斯作戰，然而由於北韓部隊缺乏現代化作戰經驗，導致大量士兵淪為砲灰。北韓當局1月到4月分3次將戰死士兵的遺體運回國內，其中部分是將遺體裝進棺木保存，部分則是經火化後暫時安置在平壤郊區的烈士陵預備區，並計畫在7月27日「戰勝節」前後舉行聯合葬禮。

消息人士指出，這場為犧牲士兵舉辦的葬禮並非單純的追悼活動，而是故意想要營造「為反帝國主義鬥爭，在最前線犧牲生命的戰鬥」，藉此將思想價值提升到與朝鮮戰爭相同高度。北韓勞動黨將這些士兵與戰勝節連結，把戰死者描繪為「榮耀的勝利者」。

諷刺的是，現實卻是士兵們是在缺乏準備下被投入戰場。然而當局非但沒有公開悲慘真相，反而強調是「烏克蘭軍隊使用美國武器進行攻擊」，以此灌輸民眾反美情緒，將戰死士兵當作對北韓人民進行思想教育的工具。

不僅如此，平壤當局公開金正恩「含淚撫棺」的畫面，更被認為是企圖展現他熱愛戰士與充滿人情味的一面。

北韓勞動黨即將於10月迎來80周年，北韓聲稱會優待戰死者遺屬，並借此進行大內宣，其中包括頒發英雄稱號、配給新屋、提供子女入讀特別學校等福利，但補償金並未列入考量，所有待遇也將根據參戰貢獻程度有所區分。

同時間，這次也有多名傷兵返國，目前正在接受專業療養。據悉，這些人未來將被安排擔任演講者或軍中政治幹部，持續進行政治活動。