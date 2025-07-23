長髮背影照曝！男子假扮女性在澳門賣淫被抓…網調侃：紅姐同行

▲男子女裝背影照曝光。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

澳門治安警察局23日公布一起賣淫案件。一名趙姓男子為一名裝扮成女子的泰國籍男子，招攬嫖客，並從中收取報酬，開房飯店則是趙男友人吳男提供。警方指出，趙男、吳男為40多歲內地居民，均涉嫌「操縱賣淫」罪，案件移送檢察院。

據《南方都市報》報導，警方公告，7月18日，該局接報稱，路氹城某酒店門外，懷疑有人協助從事賣淫活動，警員隨即在該處截獲一名懷疑負責招攬客人的男子（趙某）及一名女性打扮的男子。

警方表示，趙男承認，曾協助該名女裝打扮的男子，進行賣淫活動，成功為其介紹一名客人，並收取500港元作為報酬，直至被警員截獲時，已收到1500港元報酬。另外，趙男供稱，進行性交易的飯店房間由其友人（吳男）提供，房費為人民幣300元。

▲該起事件令不少人想起南京紅姐之亂。（圖／翻攝自抖音）

警方披露，涉案的趙男及吳男均涉嫌觸犯澳門第6/97/M號法律第8條「操縱賣淫」罪，另外，該名女裝打扮的泰國籍男子，因涉嫌從事與旅客身分不符的活動，治安警察局出入境管制廳已作跟進處理。

該名男子穿戴長假髮、女裝的背影照也隨之曝光，引起熱議，令不少人想起近期「南京紅姐」一事。網友表示，「原來澳門也有自己的紅姐」、「紅姐的同行啊」、「好嚇人」、「看來紅姐已經不是某個人，而是發展成組織的代號了，哈哈哈」。