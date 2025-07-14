燈超亮！他見紅姐約砲1姿勢「怎會認錯洞」　網傻：毫不猶豫進入

▲紅姐與1691人發生無套性行為。（圖／翻攝網路）



網搜小組／劉維榛報導

擁有「母愛般溫暖的紅姐」，是如何讓健身教練、已婚男與大學生紛紛淪陷上鉤，至今受關注。一名網友發問，約砲過程都是亮著燈，而且雙方還呈現後背體位，不解這些男性「為什麼會認錯洞？」文章一出，網友熱議「真的耶！每個都毫不猶豫地進入」，結果老司機們還是老話一句解析，「來都來了，當獵奇吧！」

一名網友在Threads納悶表示，發現「紅姐千人斬」外流偷拍片，明明室內燈光明亮，小鮮肉與紅姐都是呈現後背體位，照理來講，很快就能識破紅姐是男的，「為什麼會認錯洞？」

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文章引發網友熱議，「我很好奇，紅姐姐菊花為何能那麼濕潤...一下子就進去？我們小時候塞退燒藥劑都會痛了欸」、「真的耶！每個都毫不猶豫地進入」、「我也很懷疑，燈光那麼亮，怎麼可能不知道他是男生，而且其實蠻明顯他是男的」、「我也無法理解為什麼沒辦法分辨此洞非此洞」。

其他網友依舊老話一句直呼，「因為來都來了」、「『男』以理解來都來了」、「來都來了，男人有時候挺靦腆的，紅姐算是加強版發洩工具，又給滿滿情緒價值」、「來都來了...必須『男分男舌』一下，結果就『男以忘懷』了」、「來都來了，當獵奇吧」、「有看出來...但來都來了」。

警方先前指出，紅姐真實身分為38歲的焦姓男子，從外地來南京工作。他平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃豔，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等，可換「免費性行為」為誘餌約見面。

目前焦姓男子已被警方逮捕，案件仍在進行調查中。還有消息指出，焦男恐有性病，若導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。