誰最心動？盤點「紅爺4大男嘉賓」　他們被抓到後退婚、離開南京

▲陸38歲偽娘「南京紅姐」。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（真實身分為焦姓男子，以下簡稱紅爺）」近日遭指控，以水果為交換，與1691人發生無套性行為，還將過程偷錄下來，放在網上販售。該起事件引起華人網路圈熱議，影片內的「男嘉賓」也成為熱門討論話題。

多名網友先前指出，在紅爺的「約會名冊」中，驚見自己的同事、男友、老公、親戚等等，一瞬間全陸網化身徵信社，從外流影片畫面中，肉搜出「男嘉賓」們的真實身分，其中四季哥、來都來了哥、皮衣哥、健身鮮肉成為網上熱烈討論的對象。

▲四季哥。（圖／翻攝自抖音）

男嘉賓一號：四季哥

長相陽光的四季哥又被稱為「心動男嘉賓」，多次返場，根據外流影片的服裝顯示，他一年四季都去了紅爺的房間。四季哥在影片中表情愉悅，甚至多次送禮相約紅爺，讓不少網友留言調侃「一去再去上癮了」、「懷疑是戀愛的感覺」。四季哥事發至今，尚未出面，也未被網友們挖出真實身分。

▲來都來了哥。（圖／翻攝自抖音）

男嘉賓二號：來都來了哥（鬍鬚哥）

該名「男嘉賓」有著健壯的身材，及濃密的鬍子，起初一進紅爺房間，察覺對方真實性別後，坐在床上思考一會，最終無奈起身，繼續完事，過程中還遭紅爺嫌棄「你太臭了」，被網友封為「來都來了哥」。網友日前扒出「來都來了哥」真實名字是Mike，是烏茲別克人，卻謊稱加拿大人，並以假身分在上海高級幼兒園當英文老師。不過他未對此說法公開作出回應。

▲皮衣哥。（圖／翻攝自抖音）

男嘉賓三號：皮衣哥

被網友封為「最帥男嘉賓」的皮衣哥，也數次造訪紅爺小屋，甚至不需帶水果、牛奶等禮物便可約會，而紅爺一見他便會露出燦笑。不少網友認為，他是紅爺最愛的「男嘉賓」。不過皮衣哥遭指出，已有一名交往三年的美艷未婚妻，女方得知此事後，氣得馬上退婚。當她拿影片跟男方對質時，對方一陣沉默後道歉，只說四個字「好聚好散」，引發不小熱議。

▲健身鮮肉。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

男嘉賓四號：健身鮮肉

該名25歲的健身鮮肉「熾陽」為全陸網第一位承認的「男嘉賓」，因擁有結實精壯的身材，影片中格外引起網友注意。有網友對比影片中的上衣及鞋子，才肉搜出「熾陽」。「熾陽」無奈表示，雖自己是紅爺炮友，但希望大家不要再瘋傳外流影片了，「已經報警，並離開南京，只想好好用社群app。」

▲南京紅爺約會的千名男嘉賓們。（圖／翻攝自微博）

警方先前指出，紅爺真實身分為38歲的焦姓男子，從外地來南京工作。紅爺平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃豔，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等，可換「免費性行為」為誘餌約見面。

目前焦姓男子已被警方逮捕，案件仍在進行調查中。還有消息指出，焦男恐有性病，若導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。