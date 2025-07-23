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《美國偶像》音樂總監陳屍1.3億豪宅　警接「屋主報案」：不要開槍

▲▼ 《美國偶像》音樂總監陳屍1.3億豪宅　警接「屋主報案」：不要開槍 。（圖／翻攝臉書）

▲羅賓（左）與丈夫湯姆斯（右）雙雙陳屍家中 。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

知名選秀節目「美國偶像」（American Idol）音樂總監羅賓（Robin Kaye）與丈夫湯姆斯（Thomas Deluca）被發現陳屍自家豪宅，2人皆中彈身亡。根據調查，凶嫌行竊失風後痛下殺手，犯案後還冒充屋主撥打911報案，甚至懇求「請別開槍打我」。

ABC等外媒報導，22歲凶嫌雷蒙德（Raymond Boodarian）10日翻越圍籬，闖入位於洛杉磯西諾（Encino）一棟價值450萬美元（約新台幣1.3億）豪宅，未料行竊到一半，70歲的羅賓與湯姆斯剛好回家，當場被逮個正著。

雙方迅速爆發衝突，雷蒙德立刻舉起在屋內找到的槍枝，朝著夫妻倆開槍。離奇的是，他隨後竟用自己的手機撥打911，冒充屋主通報「闖空門」案件。根據通話錄音，他對接線員表示，「請不要開槍射我」，隨後卻又告知不需出動。

除了凶嫌的假報案之外，警方同日也接獲另一起通報，因為熱心鄰居目擊可疑男子翻牆入侵。儘管警方出動直升機，卻因為豪宅戒備森嚴，門窗緊鎖，也連絡不上「屋主」及報案人，只好撤離。直到14日，友人遲遲聯絡不上夫妻倆，請求警方進行安全福祉檢查，才在屋內發現2人遺體，身上多處槍傷，包括頭部。

警方根據報案留下的手機定位紀錄，循線追查到凶嫌，15日在其住處逮人，並且尋獲凶器。如今，雷蒙德被控2項謀殺罪與1項住宅竊盜罪等罪名，目前不得保釋候審，預計8月20日將再度出庭。

洛杉磯檢察官霍克曼（Nathan Hochman）21日談及此案時提到，凶嫌使用的凶器「是從屋子裡拿到的槍，是羅賓和湯姆斯的槍，不是他的槍，這一點格外令人悲痛。」

 
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