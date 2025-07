《美國偶像》音樂總監陳屍1.3億豪宅　警接「屋主報案」：不要開槍

▲羅賓(左)與丈夫湯姆斯(右)雙雙陳屍家中 。(圖/翻攝臉書)



記者吳美依/綜合報導

知名選秀節目「美國偶像」(American Idol)音樂總監羅賓(Robin Kaye)與丈夫湯姆斯(Thomas Deluca)被發現陳屍自家豪宅,2人皆中彈身亡。根據調查,凶嫌行竊失風後痛下殺手,犯案後還冒充屋主撥打911報案,甚至懇求「請別開槍打我」。

ABC等外媒報導,22歲凶嫌雷蒙德(Raymond Boodarian)10日翻越圍籬,闖入位於洛杉磯西諾(Encino)一棟價值450萬美元(約新台幣1.3億)豪宅,未料行竊到一半,70歲的羅賓與湯姆斯剛好回家,當場被逮個正著。

雙方迅速爆發衝突,雷蒙德立刻舉起在屋內找到的槍枝,朝著夫妻倆開槍。離奇的是,他隨後竟用自己的手機撥打911,冒充屋主通報「闖空門」案件。根據通話錄音,他對接線員表示,「請不要開槍射我」,隨後卻又告知不需出動。

‘American Idol’ music supervisor Robin Kaye and her husband were found dead at their home in Encino, Calif., in a suspected double homicide. https://t.co/gcNjns4i5o pic.twitter.com/3NTsmJEP9N