5口命案仍未發現藏鏡人　警現身告別式：跟亡者報告偵辦進度

▲台中五口命案，王家人遺體今日火化，預計採樹葬安葬。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市五口命案關鍵的犯嫌團購主李女日前遭收押，幕後是否有藏鏡人？檢警持續追查中。今日上午王家五口告別式在東海殯儀館舉行，豐原警分局也到場弔唁，警方也說，今日跟亡者報告最新偵辦進度，力求還原事實真相，查緝所有不法之徒。

台中五口命案案件脈絡陸續被勾勒出，王家疑似先從大姊經美容師同學張女介紹，與團購主李女搭上線，結果被代購黃金詐騙吸引，遭李女帶去借錢，甚至以暴力威脅恐嚇，讓王家人身心俱疲，承受不起債務，選擇共赴黃泉。

▲李女先前獲15萬交保，後續又逆轉改遭收押。（圖／翻攝Facebook、記者許權毅攝）



但李女背後是否有幕後人指使？截至今日，李女遭收押，女同學張女則是限制住居，其餘當舖業者、銀樓業者，均只是證人身分請回。據悉，初步清查李女幕後關係，尚未掌握有特定犯嫌主導詐騙，案情未有進一步發展。

至於王家五口遺體內是否有毒藥物反應？檢方原先發還遺體，王家親屬原訂要在10日火化，當天又臨時同意檢方解剖，檢方抽血採驗後，據了解最快得下周才能出爐，才能釐清5人中是否有加工自殺一事。

▲▼王家人今日舉行告別式，警方也到場弔唁。（圖／記者許權毅攝）



豐原警分局今早參與王家五口告別式公祭，由分局長林大為、偵查隊長洪緯儒率隊前來參加。洪說，今天也是來跟亡者致意，也跟亡者報告最新偵查進度，力求還原事實真相，查緝所有不法之徒，以慰亡者在天之靈。