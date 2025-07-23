美日敲定15%關稅！　彭博：亞洲迎曙光但「1變數」恐影響台灣

▲ 川普宣布與日本達成「史上最大協議」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府22日宣布與日本達成協議，將對日本進口商品課徵15%關稅，包括占兩國貿易逆差最大宗的汽車產業。《彭博》指出，美日協議為全球製造業基地帶來久違的一線曙光，歷經數月的不確定性後，為新的貿易格局勾勒出清晰輪廓，但台灣仍面臨可能的半導體關稅等關鍵問題。

除敲定日本關稅以外，美國也和菲律賓達成協議，稅率降至與印尼相同的19%，與越南的20%僅差一個百分點，顯示東南亞大部分國家可能獲得相近待遇。

「我們和中國處得很好，」川普22日向記者表示，「我們的關係非常好。」財政部長貝森特則透露，下周將於斯德哥爾摩與中國官員舉行第三輪會談，旨在延長關稅緩衝期並擴大討論範圍。而這代表在美國近期放寬晶片管制，中國也恢復稀土出口後，全球兩大經濟體關係持續穩定。

投資人樂見上述進展，亞洲股市創下一個月來最大漲幅，標普500期貨上漲0.2%，日本日經225指數大漲3.2%，豐田汽車（Toyota）等車廠股價領漲。此前，川普4月因美股、債券及美元同時走弱而暫緩實施關稅，顯示投資人對其保護主義政策感到不安。

儘管最新協議帶來某種程度的寬慰，關鍵問題依然存在。川普政府仍考慮對半導體及製藥等商品課徵一系列產業關税，這對包括台灣及印度在內的亞洲經濟體至關重要，兩者都尚未宣布與美國的關稅協議。南韓也面臨產業性關稅風險，不過美日協議為新任總統李在明提供潛在範本。

川普正快速推動與占美國貿易逆差大宗國家的談判，並稱可能對約150個較小國家實施10%至15%稅率。譚布萊恩（Brian Tan）等巴克萊銀行（Barclays Plc）分析師團隊指出，最新協議「延續關稅稅率靠向15至20%區間的趨勢，這是川普總統最近表示偏好的統一稅率水準，而非目前的10%」。

報導分析，稅率逐漸明朗後，在亞洲擁有複雜供應鏈且仍依賴美國消費者的企業，可著手規劃如何調整營運以降低銷售衝擊。經濟學家也警告，迄今避免關稅衝擊的美國消費者在未來幾個月內可能受到影響。