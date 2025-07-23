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無私守護家鄉30載！花蓮志工團隊勇奪全國家庭教育最高榮譽

▲▼花蓮縣家庭教育中心志工團隊榮獲教育部「全國家庭教育績優志工團隊」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣家庭教育中心志工團隊榮獲教育部「全國家庭教育績優志工團隊」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣家庭教育中心志工團隊榮獲教育部「全國家庭教育績優志工團隊」殊榮。家庭教育志工不僅積極辦理多元課程，並深入參與社會安全網個案訪視，涵蓋家庭教育、心理輔導、矯正體系等面向，累積亮眼成果，獲中央肯定。志工團隊中超過15位成員服務年資逾20年，更有志工貢獻超過30年，體現志願服務精神的深耕與傳承。

▲▼花蓮縣家庭教育中心志工團隊榮獲教育部「全國家庭教育績優志工團隊」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

教育部為鼓勵推展全國家庭教育個人暨團體工作士氣，提升服務效能，每 2年表揚積極推展家庭教育工作之個人暨團體，並以組織功能管理、服務績效、培訓制度、服務倫理與文化、服務對象等指標作為評分基準。花蓮縣家庭教育中心志工團隊憑藉穩健的制度、在地的連結與災後的即時支援。透過講座、工作坊與家庭互動等活動，深入社區、部落，落實於用愛與關懷陪伴花蓮每一戶的家庭。

▲▼花蓮縣家庭教育中心志工團隊榮獲教育部「全國家庭教育績優志工團隊」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣家庭教育中心志工團隊透過講座、工作坊與家庭互動等活動，深入社區、部落，關懷陪伴花蓮每一戶的家庭。

花蓮縣長徐榛蔚肯定志工的無私付出，表示本縣家庭教育志工展現了令人敬佩的堅持與信念，他們不圖報酬、默默奉獻，是花蓮最美的力量。縣府積極推動「幸福花蓮」政策，結合在地文化與教育資源，打造韌性社區。志工高玉清女士同時榮獲教育部績優志工個人獎，克服身體不便，30年如一日，持續以手作藝術結合家庭教育推廣，將溫度與創意送進每個家庭，堪稱家庭教育的行動典範。

▲▼花蓮縣家庭教育中心志工團隊榮獲教育部「全國家庭教育績優志工團隊」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣家庭教育中心表示，將持續精進服務品質，深化專業支持機制，期許透過志工溫暖的陪伴與堅定的行動，讓花蓮的每一個家庭皆能在愛與支持中茁壯成長。志工的服務雖然平凡，但我們相信，只要用心陪伴，每一個家庭都能在關愛中茁壯。「繁花盛開，百花齊放」，讓家庭教育在花蓮持續綻放希望與美好。

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