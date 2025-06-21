國小英文「月考99分」竟挨打！　虎媽吐心聲：要讓她記得

▲一名媽媽分享自己教育女兒的方法，遭到網友罵翻。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

分數不代表一切，對學生來說卻是衡量成績好壞的標準。一名媽媽自述，國小女兒英文月考99分，沒有達到滿分的標準，因此她狠狠打了1下，不是在意那1分，而是希望女兒記住不要犯錯，豈料貼文遭到網友罵翻。

原PO在《Threads》提到，女兒拿給她英文考卷，分數是99分，一句話都沒說，只是默默把手伸出來，說：「妳打我吧！」而她看到考卷的那一瞬間，其實傻住，不敢相信是99分，因為母女倆約定「英文月考都要拿100分，少1分打1下」。

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原PO解釋，這是女兒一直以來做得到的事，自己也不是追求分數本身，而是希望別因為「太簡單」而放鬆警覺。國小四年級的英文，對女兒來說不難，但越簡單的題目，越容易掉以輕心，少的那1分就是女兒粗心寫錯的，「不是不會，而是不夠細心」，所以她狠狠打了女兒1下，不是出於憤怒，而是想讓她記得這件事的重要性。

▲該名媽媽要求女兒月考英文要考100分。（圖／翻攝自當事人Threads）

原PO表示，她知道分數不是一切，但也認為每個孩子的潛力和紀律，是需要適時被提醒的，「有壓力，不代表就是愛不夠，打那1下其實比誰都捨不得」，她也還在學習，怎麼當一個更平衡的媽媽，嚴格和溫柔之間沒有標準答案，只能不斷地去拿捏、去調整。

貼文在社群平台瘋傳，引來大批網友砲轟，「想知道媽媽的英文多好」、「真的誇張，這樣的成績還不滿意？為什麼要這樣對待小孩！為了區區的1分」、「體罰然後PO出來這是合理的嗎？」、「我也覺得媽媽需要看個心理醫生」。

面對排山倒海而來的罵聲，該名媽媽澄清，她打女兒並不是情緒失控或體罰，因為母女倆有默契，她也對女兒的英文比較要求，反觀女兒其他科目真的很普通，甚至還有不及格的，但她從沒罵過半句，「因為我知道她已經很努力了」，正因為英文是女兒唯一有自信的科目，因此她想讓女兒知道：「你可以發光，就不要隨便鬆手」。

▲媽媽解釋自己不是情緒失控或體罰。（圖／翻攝自當事人IG）

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