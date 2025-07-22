前車遮牌！後方駕駛「紅燈一舉動」被讚爆：真有勇氣

▲前方車輛駕駛遮牌，後車駕駛直接撕掉。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



記者柯振中／綜合報導

若刻意遮擋車牌，最重恐吞下4,800元罰單。新北市一位民眾行車在路上，發現前方車輛刻意將車牌的數字、英文字母貼住，於是趁著紅燈下車、將貼布給撕掉，驚人的舉動令網友直呼「不讚不行」、「真有勇氣」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段影片，一名駕駛19日行經新北市汐止區的大同路二段184巷、汐科路口時，發現前方車輛將貼布粘貼在車牌上，遮擋住了數字及末端的英文字母，只露出了最前方的2個英文字母。

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駕駛見狀以後，索性趁著紅燈下車，將貼布撕下以後，直接丟在前車的後擋風玻璃上，接著再回來繼續開車。

▼前方車輛駕駛遮牌，後車駕駛直接撕掉。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



駕駛驚人的舉動曝光以後，不少網友留言大讚，「這個行為，不按讚不行」、「不是每個英雄都披著披風」、「車主表示：那是人家的紙不小心飛到我的牌照上啦」、「真有勇氣，如果是我的話，我大概只會跟在後面、看情況找警察來揭牌」、「是有多破防才要當遮牌仔。」

事實上，根據我國的法規規定，汽車行駛時若有損毀、變造汽車牌照，或是塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認牌號等情況，將處2,400元以上、4,800元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正。