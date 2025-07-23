雲嘉南最大就博會7/26成大登場！　釋出2923職缺月薪上看10萬

▲雲嘉南分署將於7月26日於成大舉辦就博會，匯集59家企業、釋出近3千職缺。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台灣就業通雲嘉南區就業博覽會將於7月26日上午10時至下午1時在成功大學中正堂登場，號稱年度最大場徵才活動，共匯集59家廠商、釋出近3000個職缺，涵蓋高薪科技、餐飲零售與製造業等，吸引畢業新鮮人與轉職民眾爭取機會，現場還有限量早鳥禮與大獎抽抽樂，主辦單位邀民眾踴躍參加、把握機會。

勞動部雲嘉南分署指出，本次博覽會釋出2923個職缺，近九成集中在雲嘉南地區，八成以上不限定工作經驗，對新鮮人與想轉職的民眾具高度吸引力。參與企業包括艾爾斯半導體、矽品精密、台灣神隆、榮剛材料、統一企業、碳佐麻里、全聯、王品與新光三越等，尤以台灣矽科宏晟科技更開出最高月薪10萬元徵研發工程師，展現企業攬才決心。

分署長劉邦棟表示，今年不少企業提供優渥薪資，有逾330個職缺月薪高於4萬元，職位涵蓋製造部主管、品保工程師、工安管理員、儲備店長等，甚至開出年薪百萬，顯見企業搶才火熱。此外現場導入E化叫號系統，讓面試流程更有效率，民眾可用手機或螢幕等待通知，免除傳統排隊困擾。

活動現場還設有「五大展示區」，包含產業互動、職業訓練成果、青年服務、銀髮就業宣導及多元培力成果，並結合AI模擬面試官、創客體驗、證件照拍攝與職涯諮詢等服務。主辦單位提醒，提前上網報名並加入「台灣就業通」會員，現場報到即可獲早鳥禮，還有機會抽中平板、智慧手錶、無線耳機等大獎，詳情可上官網查詢或洽詢分署。