家齊高中辦竹編工作坊　成大外籍生體驗台南文化驚艷「最美制服」

▲台南家齊高中結合暑期課程與國際教育，邀成大外籍生參與竹編工作坊體驗文化魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南在地文化技藝結合國際教育，家齊高中15日上午舉辦一場別開生面的「竹編工作坊」，邀請國立成功大學華語中心12位來自美國的外籍學生到校體驗，與高三數理實驗班學生共學，一起在竹片交織中，感受手作的細膩與台南文化的深度，並進一步認識這座城市的青春印記——家齊制服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場工作坊由竹曰工坊創辦人、家齊高中餐飲科校友蔡惠婷擔任講師，她以自身從學生到竹藝職人的歷程出發，講述竹編工藝在台南的產業歷史與未來永續價值。活動安排外籍生親手以彩色竹片編織鑰匙圈，並由在地學生介紹「眾神組合零食包」，帶領他們了解台南民俗信仰、文創風貌與「眾神之都」的文化厚度。

活動中，學生們穿上被暱稱為「小藍藍」的家齊制服，水手領設計搭配深藍百褶裙吸引不少外籍學生目光。這套制服近年更因韓國女團Winter與Karina，以及統一獅韓籍啦啦隊員穿搭曝光，再次在網路上爆紅。講師蔡惠婷也特別換上舊制服與學生同框，笑說「這是我青春最美的記憶之一」。校長陳韻如表示，藉由藝術、語言與文化交融的學習經驗，讓學生們不只打開眼界，也讓世界看見台南的文化底蘊與教育能量。