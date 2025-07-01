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成大人力潛艇隊首赴美參賽創隊史新速！　3.24節破最快紀錄

▲成大人力潛艇隊首次進軍美國參賽，在軍用水槽中創下隊史最快紀錄3.24節。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大人力潛艇隊首次進軍美國參賽，在軍用水槽中創下隊史最快紀錄3.24節。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學人力潛艇隊6月首度前進美國海軍研究實驗室，參加第18屆國際人力潛艇大賽，雖未獲獎，卻以3.24節的高速打破隊史紀錄，在全球17支參賽隊伍中速度排名第6，學生於期末考一結束即趕赴美國，歷經緊湊備賽、螺槳受損等挑戰，最終仍成功完成所有賽程，展現實作實力與國際競爭力。

此次賽事地點為美國華府郊區、隸屬美國海軍水面戰鬥中心的大衛泰勒船模水槽，是全球最先進的軍事水下試驗場域。共吸引6國17支隊伍參與，包括美、英、加、星、波蘭等。成大潛艇隊首次挑戰此場地，須事先通過嚴格安檢申請，每位隊員行動受限；比賽會場懸掛各國國旗，台灣國旗也與其他參賽國並列高懸。

▲成大人力潛艇隊首次進軍美國參賽，在軍用水槽中創下隊史最快紀錄3.24節。（記者林東良翻攝，下同）

潛艇隊6月23日完成岸測與下水試測，首日即遇螺槳損壞，更換備品後仍歷經碳纖螺槳斷裂，所幸後續再無故障，順利完成27日全程賽事，並在最後一試突破3節門檻，刷新隊史紀錄。本次速度排名第6，平均速與穩定性則排第10與第11。指導老師陳政宏指出，此成績已名列前三分之一，展現整體設計與操控的進步空間。

第三代隊長陳傳仁表示，首次參與美國賽在安全標準與技術要求上更嚴格，讓團隊學習到更多實務操作與臨場應變；駕駛沈冠宏則說，美國賽道窄、時間短，難度遠高於英國賽，更突顯零組件穩定性的重要。去年的隊長王丹詡也隨隊赴美，她指出推進系統有成長，但控制系統與警示仍待強化。研一成員楊玉琦感性表示：「這裡競爭激烈但氣氛友善，彼此技術交流、互相加油，沒有敵人，只有夥伴。」

▲成大人力潛艇隊首次進軍美國參賽，在軍用水槽中創下隊史最快紀錄3.24節。（記者林東良翻攝，下同）

指導團隊表示，第四代隊員正設計第三代潛艇，將汲取此次經驗，預計明年參加歐洲英國賽再拚佳績。成大潛艇隊近年積極參與國際，並已於2022與2024年兩度徵戰英國，朝向工程實作與國際接軌雙軌邁進。

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