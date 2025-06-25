嗆校園殺人變「世界頭條」成大碩士判10月　不得靠近學校5百米

▲成大碩士畢業生因不滿校內人員，揚言殺害教授與學生，遭台南地院依恐嚇公眾罪判刑10月、緩刑3年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學一名王姓碩士畢業生，疑因就學期間對校內人員不滿，2025年2月16日透過傳臉書訊息揚言要殺害成大教授與學生，讓這件事登上「世界頭條」，台南地院認王男犯下恐嚇公眾罪，判刑10月，緩刑3年，並於緩刑期間接受保護管束，支付公庫10萬元，同時須遠離成大校區500公尺，遵守醫療與接觸限制。

判決資料指出，王男2025年2月16日下午，透過臉書訊息傳給成功大學某系辦人員，揚言「某兩人真的會死」、「他們的血跟我的血，留在這個世界頭條」，訊息內容多次提及殺害校內特定對象與無差別攻擊外籍生、教授、學生等言詞，並聲稱「我會每天用望遠鏡觀察，等到有一天校安中心沒反應，我會直接殺進去」。

成大校方接獲通報後，立即通報警方，台南警方同年2月17日下午在新竹某地逮捕王男，並於其隨身揹包中查獲卡巴刀與水果刀各一把。檢方以預備殺人與恐嚇罪嫌起訴王男，惟法院審酌其精神病史與具體犯行，認定僅構成恐嚇公眾罪。

法院認為，王男罹患精神疾病，且在收押後已獲交保，考量其犯罪動機與後續表現，判處徒刑10月，緩刑3年，並諭令其緩刑期間應遵守多項規定，包括：定期就醫、服藥、不得靠近成大校區500公尺，且不得以任何形式騷擾、接觸成大全體師生與員工，落實保護措施。