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國道離奇車禍！48歲男「車門上鎖」噴飛　遭8車輾成碎屍塊慘死

▲▼國道1號新竹段，張男離奇噴飛車外倒臥外車道，遭8車接連輾斃。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道1號新竹段，張男離奇噴飛車外倒臥外車道，遭8車接連輾斃。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

國道1號北上93.2K新竹段昨(22日)深夜10時許傳出一起離奇死亡車禍，一名男子從車內噴出、不明原因倒臥在外側車道處，接連遭到8車輾過，待被發現時已經死亡，死狀支離破碎、慘不忍睹。警方初步調查，確認死者為48歲的張姓男子，由於張男駕駛的小客車車門上鎖，究竟是如何「噴出」到車道上，還有待進一步釐清。

警方於昨深夜22時5分接獲通報，該路段傳出一起死亡車禍，初步調查，當時死者張男駕車沿著國道北上，行經事故路段時，因不明原因噴飛車外、倒臥在外側車道處，隨後接連遭8車輾過慘死；而張男的座車仍持續向前滑行，直到擦撞外側護欄後才停止。警方現場勘查，發現張男的車輛仍處於發動中，且車門上鎖，究竟是如何噴出車外，仍待釐清。

而張男在倒臥外車道後，先後遭到駕駛小客車的彭女(55歲)、駕駛小客車的劉男(47歲)、駕駛半聯結車的李男(47歲)、駕駛小客車的劉男(56歲)、駕駛小客車的錡男(30)、駕駛小客車的關男(36歲)、駕駛小客車的陳男(49歲)、以及駕駛小客車的陳女(45歲)等共8車輾過，現場直到晚間11時24分才排除。

警方表示，張男被發現時已經明顯死亡，肇事的8名駕駛酒測值均為0，而死者張男是否涉及酒駕，仍待法醫檢測。

▼張男遭8車輾斃，屍塊散佈路面，死狀慘不忍睹。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼國道一號死亡車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

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