昨上班2hrs突請假！監理所辦事員遭8車輾斃　所方全力協助後事

▲國道1號昨晚發生離奇死亡車禍，一名台中監理所辦事員張男當場死亡。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者許權毅／台中報導

國道1號北上93.2K處新竹段昨晚傳出離奇死亡車禍，一名48歲張姓男行經該處，突然從車內摔出，遭8輛轎車輾過當場死亡。張男任職於台中區監理所，所方證實張男擔任辦事員多年，近日都無異常，唯獨昨日上午上班2小時後突然請假，所方將全力協助後事。

警方於昨深夜22時5分接獲通報，該路段傳出一起死亡車禍，初步調查，當時死者張男駕車沿著國道北上，行經事故路段時，因不明原因噴飛車外、倒臥在外側車道處，隨後接連遭8車輾過慘死；而張男的座車仍持續向前滑行，直到擦撞外側護欄後才停止。警方現場勘查，發現張男的車輛仍處於發動中，且車門上鎖，究竟是如何噴出車外，仍待釐清。

▲張男被發現車門上鎖，但車輛當時仍未熄火。（圖／記者楊永盛翻攝）



而張男在倒臥外車道後，先後遭到駕駛小客車的彭女(55歲)、駕駛小客車的劉男(47歲)、駕駛半聯結車的李男(47歲)、駕駛小客車的劉男(56歲)、駕駛小客車的錡男(30)、駕駛小客車的關男(36歲)、駕駛小客車的陳男(49歲)、以及駕駛小客車的陳女(45歲)等共8車輾過，現場直到晚間11時24分才排除。

據了解，張男任職於台中區監理所，所方證實張男為所內員工，平時擔任辦事員，承辦發放證照等業務多年，平時工作認真、同事相處無異常，昨日張男臨時請假，所方得知噩耗後也相當震驚，已經與張母聯繫，會全力協助後事。