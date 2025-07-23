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找到目擊者！車門打開摔出「7秒遭8車輾成碎屍」　國道死者身分曝

▲▼國道一號死亡車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲張男接連遭8車輾斃，屍塊遍布車道。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

國道1號北上93.2K新竹段昨(22日)深夜10時許傳出一起離奇死亡車禍，48歲的張姓男子駕車行經該處時，突然從車內摔出、倒臥在外側車道，隨後接連遭8車輾過，待被發現時已成碎屍塊，死狀慘不忍睹。警方追查，死者張男目前單身，任職於台中區監理所，據目擊者指出，當時張男先輕開駕駛座車門，接著人就飛墜車道。

警方調閱ETC門架記錄，找到事故前後方大型車駕駛證詞，指出張男當時開著自小客車沿著國道北上，行經事故路段時，張男突然輕輕將駕駛座車門打開，接著不到3秒，車門大力一開、人就滾落飛墜外車道，短短7秒就接連遭8車輾過慘死，屍塊沿著車道散佈，死狀悽慘可怖；而張男的座車則繼續向前滑行，直到撞上路肩護欄才停下。

據了解，死者張男單身未婚，沒有子嗣，目前在公路局台中監理所任職；隨後警方也在張男座車內隨身包包中尋獲藥物，但經詢問張母，表示不知死者有相關病史。目前警方正在詢問張男兄弟，釐清詳細案情中。

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▼張男小客車向前滑行，直到撞上外側護欄才停下。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼國道1號新竹段，張男離奇噴飛車外倒臥外車道，遭8車接連輾斃。（圖／記者楊永盛翻攝）

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