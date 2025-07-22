「樹癌」入侵市區綠帶！ 屏東市啟動褐根病防疫戰　搶救倒樹危機

▲屏東市長周佳琪與屏科大植物醫學教學醫院陳文華院長會勘瑞光路二段褐根病感染情形。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

為守護市區綠地安全，防堵樹木病害蔓延，屏東市公所21日邀請屏東科技大學植物醫學教學醫院陳文華院長，實地會勘瑞光路二段（瑞光路與建豐路口）褐根病感染情形，由周佳琪市長率隊，與養護課相關人員共同研議防治對策，啟動以「科學診斷、區域試作」為核心的防治行動。

褐根病俗稱「樹癌」，為高傳染性的土壤真菌病害，會從根部侵入，導致根系腐敗，嚴重恐致整株傾倒，不僅危及行人與車輛安全，更對市區綠帶生態造成潛在衝擊。針對瑞光路二段部分樹木出現根部異常狀況，市公所主動邀請專家到場勘查，尋求科學解方。

陳文華院長表示，褐根病一旦入侵根系，往往在地面未見明顯病徵時，根部早已遭真菌侵蝕，等到葉片枯黃、樹幹傾斜時已病入膏肓，因此防治首重早期診斷與預警管理。屏東市公所能及時辨識異狀並邀請專業團隊進場，顯示市政團隊對都市區林木健康的高度敏感與積極作為。初估瑞光路二段這片綠帶樹木，多數感染褐根病，建議公所先劃設試作區，執行病樹移除、病根挖除及土壤消毒作業，以三個月為一期觀察週期，逐步建立區域治理模式，降低傳染範圍，達到控制與復育並行的防治目標。

周佳琪市長強調，樹木保護不僅關乎景觀，更攸關公共安全與市民生活品質。市公所在研議中評估多種處理方式，包括大規模換土重植或使用農業用土壤燻蒸劑「邁隆」（Mylone）進行消毒，然此類作法恐造成交通、生活不便，並帶來生態與空氣污染等副作用。因此，市公所將以「風險分級處理」為原則，優先移除高風險病樹，降低颱風期間人車風險，並對低風險感染植株採取阻絕與觀察機制，朝向生態共融的治理方向邁進。

此外，市公所將持續推動市區行道樹與公園綠地的健康普查，逐步汰換不耐病樹種，引進較具抗病性與在地適應力的樹種如茄苳，並強化修剪作業標準與施作品質。未來也將擴大專業合作，讓屏東的綠地不僅成蔭宜人，更安全可親，朝向安全、安心、安居的城市目標前進。