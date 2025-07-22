屏東「車不讓人」今年已奪4命　警籲行人注意大車死角與內輪差

▲內埔警方加強取締車輛不讓行人違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

周姓名醫日前依法行走行人穿越道，卻遭公車撞擊身亡，肇事原因為駕駛未落實「停等及指差確認」。而屏東縣境內今年1至4月屏東已發生4名行人車禍死亡案件，顯見駕駛人對禮讓行人規定仍認知不足，內埔警方特別強調路口「慢、看、停」的重要性。

內埔警分局表示鄉，日前在台北市愛國西路發生周姓名醫走在行人穿越線上，遭公車撞擊而不幸身亡案；客運公司也坦承，肇事的司機在路口轉彎時，沒有「停等及指差確認」。而根據交通部道安資訊平台統計，今(114)年1至4月份，在屏東縣轄區內，行人交通事故已造成4人死亡，顯見車輛要禮讓行人的準則，尚未深植駕駛人心。

內埔警提醒各位鄉親，車輛行近行人穿越道線，距離行人行進方向不足3公尺（約1個車道寬）及汽車前懸或車輛前輪，已進入行人穿越道線上，就是違規。另自今 年6月30日起，汽、機車不讓行人，最高罰鍰已提高至新臺幣6,000元，並記違規點數3點，同時要道安講習3小時。

內埔警呼籲所有駕駛朋友，開車接近路口要「慢、看、停」，到路口前請減慢速度，要隨時擺頭察看，也要主動暫停，禮讓行人先行。另行人過馬路時，不要邊走邊滑手機，請選擇設有行人穿越道的路線，要特別注意大車視線死角與內輪差範圍，這樣才能保障大家的生命、財產安全。