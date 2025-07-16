嬤停電點燭亡傳消防員要家屬拿海報拍照？　南消澄清無強迫情事

▲台南市消防局火災預防科長李昂謙說明，訪視過程為例行宣導，當日家屬對於拍照一事全力配合，且現場氣氛和諧，並無強迫要求拍照等情事。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對媒體報導「台南嬤停電點燭被燒死，消防隊爆要家屬拿『預防火災海報』拍照」一事，引發輿論譁然討論，台南市消防局16日特別出面澄清，強調相關訪視為依例辦理的火災預防宣導，當日家屬配合意願良好，現場氣氛和諧，並無任何強迫行為，呼籲社會各界理解宣導初衷，勿讓第一線消防人員承受不白之冤。

台南市消防局火災預防科長李昂謙表示，針對此次不幸在火警中罹難的市民，消防局深表遺憾與哀悼，並對家屬致上誠摯慰問。案發後兩日，消防局依據過往程序，主動聯繫家屬並進行社區居家防火訪視，目的是希望透過近期火災案例進行用火用電觀念宣導，避免憾事再次發生。

李昂謙科長指出，針對媒體質疑「要求家屬拿預防火災海報拍照」一事，消防局說明此舉為例行性記錄宣導流程的一環，當日並無強迫要求，家屬也全程配合，過程平和無爭議。現場拍攝僅作為內部宣導紀錄，並未外流或在媒體曝光，對家屬情感無任何不敬。

消防局進一步指出，長年推動「住宅用火災警報器設置計畫」時，常會藉由實際火災案例前往社區宣導，提醒民眾正確用電、慎用明火、安裝火災警報器等。此次宣導即為延續此一慣例作業，非為媒體拍攝或營造形象之用。

「我們樂於傾聽社會的聲音，制度如有不足可檢討精進，但也請社會各界給第一線人員一個公正空間。」消防局強調，對於任何能讓制度更進步的意見，都將誠懇面對、積極回應。敬請社會大眾理解與支持，並給予基層救災人員繼續為民服務的空間。