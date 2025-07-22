桃園BMW掛註銷車牌、駕駛拒酒測　警移置保管+重罰近20萬

▲黃姓男子7月13日凌晨駕駛BMW停在桃園區復興路紅線上，員警查出懸掛註銷車牌上前攔查。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子本月13日凌晨駕駛BMW轎車停放在桃園區復興路紅線上，巡邏員警查出轎車懸掛註銷車牌上前攔查，未料發現黃男滿身酒氣，員警請黃男下車受檢與酒測，但黃男堅持拒絕酒測，一度想把車開走，員警方請其交出車鎖匙後移置保管。因黃拒絕酒測，員警依道路交通管理處罰條例製單重罰18萬元，再加上使用「吊銷、註銷」之牌照行駛者，處罰汽車所有人最高1萬800元罰鍰，總計近20萬元罰鍰。

▲員警查發現黃男混身酒氣欲進行酒測，黃男卻拒絕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，13日凌晨4時10分許，桃園警分局青溪派出所員警在復興路上發現28歲黃姓男子駕駛寶馬自小客車停放紅線上，其中自小客車懸掛註銷車牌，經查是逾檢註銷，員警盤查時發現黃男在駕駛座上滿身酒氣昏睡。員警叫醒黃男請其配合酒測，黃男下車後堅持拒測，員警依法舉發並欲移置其車輛保管。

▲員警請黃男繳出車鎖匙，將自小客車移置保管。（圖／桃園警分局提供）

黃男一度質疑員警為何要移置車輛保管，與員警起紛爭，員警依法說明，因該自小客車底盤過低，拖吊車到場後一度無法拖吊，且黃男企圖將車開走，為避免危害請他交出車鎖匙後將車移置安全處所代行保管。

桃園警方表示，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，拒絕配合實施酒測處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照。另依據道路交通管理處罰條例12條規定，使用「吊銷、註銷」之牌照行駛者，處汽車所有人新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，併禁止其行駛，牌照當場扣繳。

桃園警方強調，近年因偽造、變造、註銷車牌違規氾濫，根據交通部統計，去年偽造車牌案件數量更翻5倍以上，立法院於今年5月三讀通過，加重處罰偽造、變造或冒領牌照等違規，最高可開罰7.2萬元。若使用「假車牌」，肇事致人傷亡或偽造累犯等3種嚴重違規情節，車輛將直接沒收銷毀。原訂新制於7月15日上路，因相關配套措施尚未完備，等系統測試與執法準備到位後，再行公布實施日期。

桃園警方呼籲，汽機車駕駛人切勿酒後駕車，以免危害他人及自身生命安全，警方將持續加強取締，以保障民眾安全。

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