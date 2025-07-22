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通緝犯不願入監揚言跳樓　警消鋪氣墊趁機壓制解圍

▲桃園市魏姓通緝犯昨天中午在中壢區某大樓揚言跳樓，警消據報到場舖設氣墊後趁機強制壓制後送醫治療。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

▲魏姓通緝犯昨天中午在中壢區某大樓揚言跳樓，警消據報到場鋪設氣墊後趁機強制壓制後送醫治療。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市魏姓男子因遭台中地檢署發布通緝不願入監服刑，昨（21）日中午在中壢區興仁一街一處大樓3樓欲跳樓，桃園市消防局據報後會同警方到場處理，魏男情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」，消防人員先鋪設安全氣墊防止突然跳樓，隨即趁安撫舒緩其情緒，再趁機壓制確認因剛開完刀左膝蓋疼痛，送醫治療無大礙，傍晚再由警方押解至台中地檢署歸案。

桃園市消防局指出，中壢警分局自強派出所昨天中午12時19分獲報，中壢區興安一街某社區大樓傳出有人疑似欲跳樓，警消隨即迅速派員到場處理，消防人員查出是39歲魏姓男子疑似吞服藥品後情緒激動，揚言「若警察靠近就從3樓跳下」等語，消防人員隨即在一樓人行道鋪設安全氣墊，防止魏男突然跳樓。

過程中，員警及救護同仁誘導魏男開門，再趁其不備配合員警與救護人員迅速壓制，魏男辯稱因左腳剛開完刀有疼痛狀況，救護人員給予生命徵象監測、心理支持等救護處置，化解其緊張情緒，隨即送往部立桃園醫院救治，所幸並無大礙。

中壢警方確認其傷勢安全無虞後，隨即於下午3時許帶回派出所偵訊，傍晚偵訊過後再押解至台中地檢署歸案。

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