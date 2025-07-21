高雄男酒駕肇事找人頂包！小黃運將配合演出　3人全送辦

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓男子（45歲）今（21）日凌晨開計程車行經鳳山區一處路口時，遭鄭姓男子（34歲）開車從巷口衝出，兩車發生碰撞後，還波及到路旁民宅鐵皮屋，鄭男因酒駕心虛，趕緊找洪姓友人（49歲）來頂替，楊姓運將居然還配合聲稱車子是洪男開的，但警方沒被唬住，調查後戳破謊言，3人通通被移送法辦。

▲小黃在路口與酒駕車輛發生碰撞，竟讓對方找人頂替，結果害了自己。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起車禍發生在21日凌晨2點56分，地點在鳳山區油管路與油管路87巷口，警方指出，鄭男駕駛自小客車，從中崙路往油管路87巷行駛出巷口，卻與正好開過來的計程車發生擦撞，兩車一碰，鄭男連人帶車撞進一旁民宅鐵皮屋，場面一度混亂。

鄭男因為酒駕心虛，趕緊通知洪姓友人來頂替，警方趕到現場調查時，鄭男一臉無辜表示「不是我開的，是洪男代駕啦！」試圖讓49歲的洪男頂包，而楊姓計程車駕駛也配合演出。

不過，警方火眼金睛，調閱監視器一比對，發現駕駛根本就是鄭男本人，讓3人根本演不下去！

警方對雙方進行酒測，計程車駕駛楊男（45歲）酒測值為0，但鄭男酒測值則為0.45毫克，當場打臉3人，雖然沒人受傷，但一場車禍扯出酒駕、頂包、偽造資料一連串荒唐行徑。

全案調查後鄭男以涉嫌刑法第185-3條公共危險罪、第164條頂替罪及第214條使公務員登載不實罪、洪男及楊男亦以涉嫌刑法第164條頂替罪及第214條使公務員登載不實罪，移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

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