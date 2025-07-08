走人行道遭右轉車衝撞！「跑酷」阿伯急閃逃命　警出重手開罰

記者沈繼昌／桃園報導

根據網路《Wowtchout》網友上傳一段畫面，桃園區中正路與北新街路口6月下旬一名阿伯徒步經過人行道時，一輛白色自小客車右轉時未禮讓，幸好阿伯身手矯健以「跑酷」方式閃過，現場目擊者都為嚇了一跳，網友也直呼自小客車行徑太過囂張；桃園警方指出，此案發生後立即連繫貼文網友，調出原始影片檔案，根據影片拍下違規自小客車資料以車追人，查證違規屬實後依職權開出「車不停讓行人」罰單裁處6000元。

▲網傳桃園市桃園區中正路一處路口，日前一名阿伯快速穿越人行道，右轉自小客車居然未禮讓，幸好阿伯以「跑酷」急閃而過，但已讓目擊者嚇了一跳。（圖／翻攝自網路《Wowtchout》）

▲網傳桃園市桃園區中正路一處路口，6月下旬一名阿伯快速穿越人行道，右轉自小客車居然未禮讓，阿伯急閃而過幸未被撞擊受傷。（圖／翻攝自網路《Wowtchout》）

桃園警分局交通組組長林健祥表示，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停禮讓行人先行通過者，汽車駕駛一律開罰6000元。警方已根據網友提供影像過濾分析車號，並確認「車不停讓行人」違規屬實，已針對違規汽車駕駛依職權逕行舉發。

桃園警分局針對「汽機車駕駛行經路口未停讓行人」違規進行強力稽查取締，今年初迄7月初為止，累計告發3695件，同時期行人死傷交通事故下降3成多，嚴格執法仍有相當防制成效，呼籲汽機車駕駛人務必養成駕駛車輛停讓行人好習慣，避免破財傷荷包。

▲桃園分局交通組巡官呂健亦說明這起未禮讓行人違規處罰過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方將持續守護行人安全決心，自6月15日起至8月31日止，將實施「強化交通安全執法」工作，針對「酒駕、嚴重超速、闖紅燈、車不停讓行人、行人各項違規、青少年無照駕駛」等強力稽查取締，將全力防制各類交通事故，尤其在暑假期間，青少年族群駕駛汽機車外出頻率提高，希望藉由交通執法及宣導雙管齊下，能讓青年學子們過一個平安快樂假期。