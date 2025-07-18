為賺2萬7下場超慘！英國18歲男夾運2000萬大麻　桃機闖關秒被捕

▲英國籍男子今年3月間受運毒集團委託從泰國夾帶33包二級毒品大麻入境桃園機場，當場被海關查獲。（資料照／航警局提供，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

英國籍18歲男子今年3月間受運毒集團委託，從英國飛泰國夾帶33包二級毒品大麻約重16.546公斤，黑市價格逾2000萬元入境桃園機場第一航廈，當場被海關查獲，經桃園市調處偵訊後移送桃園地檢署偵辦；英國男子坦承為3萬泰銖酬勞（約台幣2萬7千元）才鋌而走險，檢方偵結依運輸第二級毒品罪嫌起訴，英國男子目前在押中。

檢調調查，18歲的英國籍男子透過網路通訊軟體結識姓名年籍不詳之犯罪集團成員，今年3月30日聽從運毒集團「R」指示，自英國抵達泰國曼谷，「R」給付3萬泰銖報酬（約合新台幣2萬7000元），再聽從運毒集團指示運送二級毒品大麻到台灣。

今年4月9日，英國男子從泰國曼谷機場附近，向運毒集團成員領取裝行李箱，夾藏33包二級毒品大麻，從曼谷機場搭乘當天下午1時許起飛的華航CI832航班，於當晚8時許入境桃園機場第一航廈。入境時，遭海關人員攔檢其行李箱，開箱後赫然發現裝有二級毒品大麻，經由法務部調查局桃園市調處人員搜索，當場查獲33小包、淨重16.546公斤二級毒品大麻，市值逾2000萬元台幣。



桃檢複訊時，英國籍男子坦承犯行，檢方根據被告與運毒集團之間對話內容，確認運毒犯行明確，被告坦承因接受運毒集團委託以3萬泰銖報酬幫忙運輸毒品，檢方偵結依毒品危害防制條例之運輸二級毒品及懲治走私條例的私運管制物品進口等罪嫌起訴，英國男子目前在押中。