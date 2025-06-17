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從旅途走入人心！奇美醫院攜手旅行社　助蘭嶼醫療服務升級

▲旅行社結合奇美醫療服務社協助蘭嶼醫療提升 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲旅行社結合奇美醫療服務社協助蘭嶼醫療提升 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

在地深耕、胸懷國際的「航典國際旅行社」，今（17）日於高雄舉行盛大開幕，現場除了宣示「以高雄為根、領航台灣、放眼世界」的企業願景，更揭曉一項別具意義的跨界合作，就是攜手奇美醫療服務社，共同推動「蘭嶼志願醫療服務合作計畫」，將旅行專業與公益醫療緊密連結，為偏鄉離島注入一股溫暖的新力量。


這場公益行動的啟動，並非臨時起意。旅行社董事長郭秋伶指出，多年來她觀察蘭嶼在醫療資源上的匱乏，深知企業在履行社會責任上應有作為；恰巧奇美醫療醫院醫療服務社長年深耕離島服務，兩方理念不謀而合，促成這項跨領域合作。郭秋伶坦言：「奇美林宏榮院長與朱達源社長領軍的醫療團隊，長年默默前往蘭嶼行醫、教育，堅持讓看不見的角落也能被善意照亮。這樣的精神值得更多企業共鳴、響應。」

▲旅行社結合奇美醫療服務社協助蘭嶼醫療提升 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲旅行社董事長郭秋伶現場演唱詩歌 。（圖／記者吳奕靖攝）

奇美醫療醫院醫療服務社社長朱達源指出，蘭嶼作為台灣唯一的原鄉島嶼，面臨的不只是交通與距離，而是長期醫療人力、物資不足的結構性問題。「我們長年派遣志工醫護團隊赴蘭嶼服務，如今有航向經典旅行社支援交通安排與後勤資源，等於讓我們的醫師與護理人員，可以無後顧之憂地上島救人。」

此次合作將提供醫療團隊專業行程安排與物資運輸配套，並由旅行社主動承擔部分營運費用，開啟企業協助醫療行動的新範例。同時以高雄作為這項合作的起點，亦成為見證地方企業勇於實踐社會責任的舞台。「航向經典」從高雄起步，不僅要做世界的旅遊導引者，更要成為在地價值的倡議者。

郭秋伶最後說：「我們希望這只是第一步，也期待未來有更多企業投入，無論是物資、專業或是人力，讓蘭嶼的醫療服務穩健走下去。」這場結盟不僅為旅行業樹立公益典範，更為離島醫療帶來希望的曙光。旅行不只是遠方的風景，也可以是一場走向人心深處的旅程。

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