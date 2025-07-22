台電搶修員工將拔管器捐　賴清德深感不捨又感佩：將頒褒揚令

▲總統賴清德日前探視台電36歲李姓員工與其家屬。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

日前投入電力搶修工作不幸受傷的台電員工李元瀚，經過6天搶救，家屬決定拔管器捐。對此，總統府發言人郭雅慧22日表示，總統賴清德聞訊後深感不捨與哀悼，對於家屬選擇李元瀚進行器官捐贈、遺愛人間，令他感佩不已；而賴清德也將代表國家與人民頒發褒揚令。

郭雅慧表示，賴清德深摯感念李元瀚先生於台電工作十餘年間，持續為台灣社會戮力付出、堅守崗位，並不遺餘力帶領及栽培新進員工，傳承台電英雄們的專業技術與堅韌意志。賴清德認為，此次風災，李元瀚第一時間投入前線電力復原搶修工作，全力以赴至最後一刻，無私奉獻的敬業精神令人深感敬佩。

郭雅慧表示，賴清德懇切盼望家屬節哀珍重，對於家屬選擇讓李元瀚先生進行器官捐贈、遺愛人間，賴總統感佩不已，相信愛不止息，李元瀚先生摯愛台灣的精神將以另一種方式延續，永遠與我們同在。

郭雅慧表示，賴清德將代表國家及人民頒發褒揚令，感謝殉職台電員工李元瀚先生無私奉獻精神，致上最誠摯敬意，希望張元瀚先生的專業、堅毅與良善，繼續流傳人世，進而對台灣社會帶來更多啟發。

▼台電員工搶救風災被電擊，家屬決定放棄急救。（圖／記者林東良翻攝）

