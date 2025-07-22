中央核定13億經費！二仁溪整治邁向第二階段　清廢2.2萬公噸

▲二仁溪過去因非法熔煉業嚴重污染，如今整治進入第二期，中央覈定13億經費支援。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案」再獲中央力挺，總經費13億432萬元已獲環境部覈定，預計2028年前清除約2.2萬公噸廢棄物，為重現清澈水質與生態河川，邁出關鍵一步。

二仁溪曾是全台污染最嚴重的河川之一，早年因非法廢五金熔煉業違法排放，導致重金屬嚴重累積。環境部自民國89年成立專案小組介入整治，並透過河川流域整治計畫與地方巡守隊聯防，污染狀況已有顯著改善。從2002年污染百分百的重度狀態，降至2024年的21.5%。

儘管污染已大幅改善，部分河段仍殘留事業廢棄物與有害污染物，須加速清理。第二期專案聚焦台南與高雄交界四處污染熱區，由南市主責統籌清理，並導入先進篩分技術分類處理，降低成本與環境衝擊。

市長黃偉哲表示，二仁溪整治展現中央與台南、高雄三方協力的治理典範，未來將同步強化環境監測與長期保育機制，讓河川不再只是排水溝，而能重拾生態機能與親水價值。

環保局長許仁澤則指出，此次專案不僅清除污染，更重視與當地社區與環保團體溝通，盡量降低施工對居民生活干擾，並確保作業全程符合法規、回應社會期待。