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監視器曝鐵證！竹南教保員狂搧4歲童耳光　鍾東錦怒了：嚴辦到底

▲(變色模糊版)苗栗縣竹南鎮一所幼兒園發生教保員搧幼童耳光，園方已解聘並發文道歉，縣府立案調查中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣竹南鎮一所幼兒園發生教保員搧幼童耳光，園方已解聘並發文道歉，縣府立案調查中。（圖經變色、模糊處理／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一所幼兒園驚傳不當管教事件。縣議員陳光軒在臉書貼文，指控一名女教保員涉嫌搧4歲女童耳光、推打身體；教育處證實15日接獲檢舉當天已保全相關證據，園方當天已解雇動粗教保員，縣長鍾東錦也在臉書發文已指示嚴辦、拒絕關說，維護幼兒權益。

縣議員陳光軒昨晚臉書發文指出，收到民眾的檢舉影片，指控竹南鎮某幼兒園發生幼兒遭教保員搧巴掌不當管教，明顯違反《兒少法》。縣府教育處證實，15日接獲民眾檢舉，當天派員進園調查並保存監視器影像等證據，經查該名教保服務人員當天已遭園方解雇，目前依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》組成調查小組。

▲苗栗縣竹南鎮一所幼兒園發生教保員搧幼童耳光，園方已解聘並發文道歉，縣府立案調查中。（圖／記者楊永盛翻攝）

教育處指出，倘經調查小組調查本案事件違反「教保服務人員條例」第33條規定屬實，且經苗栗縣政府教保相關人員違法事件認定委員會確認，將視情節輕重裁處新臺幣6000到6萬元或6萬到60萬元罰鍰，或該名教保服務人員1到4年或終身不得在教保服務機構服務。

另外，負責人若確有未履行督導管理責任，依規定予以裁處6千元以上6萬元以下罰鍰，並令教保服務機構限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰；其情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。

▲苗栗縣竹南鎮一所幼兒園發生教保員搧幼童耳光，園方已解聘並發文道歉，縣府立案調查中。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣長鍾東錦表示，為營造友善、健康及安全學習環境，同時保障幼兒所受教保服務權益，針對本事件將責成教育處團隊務必盡速依法調查處理，嚴禁關說，以維護幼兒權益。園方在臉書發文致歉，指甘姓教保員情緒失控，連續對4歲女童打耳光，嚴重違背教育倫理和兒童保護原則，確認事實後立即終止聘任，並配合官方調查。

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