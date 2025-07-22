對4歲女童「狂搧7耳光」！苗栗教保員下跪求原諒　媽看監視器崩潰

▲苗栗竹南一所幼兒園傳出教保員施暴，目前已遭園方緊急解雇。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一幼兒園驚傳教保員不當管教，監視器拍下女教保員朝著4歲女童狂搧7下耳光、揮打3下身體，媽媽見到畫面後當場崩潰，而女教保員則是下跪祈求原諒，但仍遭園方緊急解雇。目前縣府教育局已經調閱監視器畫面存證，並組成小組進行調查，依兒少法規定，得裁罰該名教保員新台幣6萬至60萬元罰鍰，並可公布姓名，確切處置仍待教育單位討論後再行處理。

監視器畫面拍下，當時女童疑似犯錯，女教保員坐在椅子上，揮手將女童叫過來，還揪著衣服將她拉近，隨後手指著女童開始責罵，還罵沒幾句突然抬手就給了女童一個耳光，力道之大，讓女童頭部當場猛地向右撇，隨後女教保員仍未停下，接連又打了好幾記耳光，一度讓女童腳步踉蹌、站都站不穩；監視器總共記錄女教保員搧了7下耳光、揮打3下身體。

▲女教保員朝著女童猛搧7下耳光、揮打3下身體，離譜施暴過程全被監視器拍下。（圖／記者楊永盛翻攝）

事後家長發現女童臉頰紅腫，因此回到幼兒園調閱監視器，當下女教保員立即坦承犯錯，還下跪祈求家長原諒，「我第一次犯錯，真的，請你們原諒我，拜託……」；而媽媽則是難以接受，「老師你不要這樣，你先起來」。隨後監視器畫面開始播放，當媽媽看到女兒被賞耳光時，忍不住心痛發出喘息聲，在見到教保員不只打了一下，而是接連、猛力施暴後，媽媽再也忍不住情緒，崩潰痛吼「老師你知道嗎，她戴口罩耶！你還打她臉，打到紅腫、打到去擦藥」、還一度朝著教保員撕心裂肺地怒吼「你有看那個影片(監視器畫面)嗎？老師！！」「你知道嗎，我們很疼她……」。而女教保員則是不斷道歉，「我知道、對不起。」

對此，幼兒園鍾姓負責人受訪時回應，當天會同家長查看監視器，確認女教保員確實有施暴行為後，當下立即告知其不適任，並已經緊急解雇處理，後續於24小時內馬上向縣府進行校安通報，教育局也到場將監視器畫面帶回，預計周四縣府將會派小組到園內調查，園方將會全力配合。

園方還表示，目前已經先後與家長談了2次和解，預計今(22日)晚間還會再談一次，園方也展現誠意，希望孩子能夠繼續留在園內就讀，但目前家長還在考慮中。

▲鍾姓負責人表示，已經緊急解雇該名教保員，後續配合縣府調查，並積極與家長商談和解。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣政府社會處長張國棟表示，根據兒少法規定，成年人不得對幼童有不當行為，而該名教保員的狀態明顯已經觸法，依法可裁罰新台幣6萬至60萬元，並得公布姓名，將會再與教育單位討論，再做後續處理。苗栗縣政府教育處長葉芯慧則說，案件發生後，園方於24小時內進行校安通報，並立即啟動程序前往幼兒園調查，教保員動手原因，目前還在釐清中。

▲苗栗縣政府社會處長張國棟。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣政府教育處長葉芯慧。（圖／記者楊永盛翻攝）