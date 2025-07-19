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巨大輪胎皮掉路中變「國道地雷」22車中彈　BMW落難畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

大型車輪胎皮成國道炸彈！國道1號苗栗路段昨（18日）夜發生斷落輪胎皮肇事案，疑似大型車輪胎皮斷落後掉在車道上，因夜色昏暗，造成後方22輛轎車閃避不及，撞擊輾壓胎皮後車頭受損，甚至還有保險桿直接被撞掉，事故車大排長龍暫停路肩，所幸未釀人員傷亡。國道警方正調閱國道CCTV即時監視影像及ETC門架資料，追查肇事落跑的大型車下落。

▲國道1號苗栗路段發生大型車胎皮斷落肇事案，至少造成22輛轎車受損，警方追查禍首中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道1號苗栗路段昨晚發生輪胎皮肇事案，至少有22輛轎車受害，警方正追查肇事車下落。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

國道第2大隊上午指出，昨晚約20時30分起，陸續接獲國道1號北向134.8公里（苗栗路段）發生交通事故案，巡邏警車抵達後，發現受損多數為自小客車，統計共有22部轎車撞上位於中線車道胎皮後，車頭受損、保險槓掉落，幸運未釀追撞事故，無人受傷，各駕駛人酒測值均為0。

▲國道1號苗栗路段昨晚發生輪胎皮肇事案，至少有22輛轎車受害，警方正追查肇事車下落。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道1號苗栗路段昨晚發生輪胎皮肇事案，至少有22輛轎車受害，警方正追查肇事車下落。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道1號苗栗路段昨晚發生輪胎皮肇事案，至少有22輛轎車受害，警方正追查肇事車下落。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，初步研判肇事胎皮可能是大型車的車後輪胎，可能爆胎後持續滾動後，胎皮大面積斷落車道，警方將調閱該路段CCTV即時監視影像及ETC門架資料，設法追查肇事車輛並通知車主到案說明，查證後依規定加以舉發，受害車主也要追究車損賠償責任。

▲國道1號苗栗路段昨晚發生輪胎皮肇事案，至少有22輛轎車受害，警方正追查肇事車下落。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方呼籲用路人，駕車前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中感覺車輛有異狀，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援，行駛途中車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，將依道路交通管理處罰條例第30-1條第1項之規定處汽車駕駛人新臺幣一千元以上六千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

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