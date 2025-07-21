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社會 社會焦點 保障人權

苗栗囂張賊！闆娘看店家裝潢進度　贓車不熄火40秒偷走皮包

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市為公路一間裝潢中的商家，日前女老闆將皮包放置前檯，到後方觀看木工裝潢進度，詎料1名騎著贓車的大膽竊賊，趁著商家門戶大開機會，潛入花費40秒輕鬆偷走皮包。警方今（21日）日表示，網路巡邏發現此案，已鎖定竊嫌追查當中。

▲竊賊騎贓車潛入裝潢中店家，花費40秒偷走皮包逃逸，警方正以車追人查緝中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲竊賊騎贓車潛入裝潢中店家，40秒偷走皮包逃逸，警方正以車追人查緝中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，執行網路巡邏在社群媒體發現，有民眾將住家遭竊監視影像PO網：「苗栗的朋友注意……為公路出現明目張膽的小偷…」。經了解，轄區北苗派出所已於7月19日受理該件竊案，並調閱被害人提供的監視器影像，經比對後即已鎖定竊嫌積極追緝中。

▲竊賊騎贓車潛入裝潢中店家，花費40秒偷走皮包逃逸，警方正以車追人查緝中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲竊賊騎贓車潛入裝潢中店家，花費40秒偷走皮包逃逸，警方正以車追人查緝中。（圖／記者楊永盛翻攝）

被害人向警方說，原本開設薑母鴨店覺得生意不穩定，決定重新裝潢改開早午餐店，目前正由木工師傅進場施工中，19日中午11時10分許，女店主將隨身小背包擺放前櫃檯，就跑到後面監工。

▲竊賊騎贓車潛入裝潢中店家，花費40秒偷走皮包逃逸，警方正以車追人查緝中。（圖／記者楊永盛翻攝）

詎料，一名身材略肥胖的男子，騎著機車路過看到店門大開，瞥見店內無人，立即不熄火下車，小心步入店內張望，因為櫃檯跟後方施工區中間用白色塑膠布阻隔，影響視線，竊賊見狀偷走皮包後轉身落跑，犯案時間僅約40秒；被害人損失3、4000元現金、證件、信用卡和提款卡。據指出，竊嫌騎贓車犯案，警方正擴大調閱監視器，以車追人查緝中。

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