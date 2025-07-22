【廣編】漢堡王凝聚美味查克拉　火影華堡、雞排堡全新感受突破粉絲忍術

【廣編特輯】

圖、文／漢堡王提供

漢堡王與知名動漫IP《火影忍者》攜手，自週二（22日）起推出「火影忍者聯名套餐」，包括火影華堡、火影雞排堡、火影地瓜薯，共3款全新美味產品；主打大份量、豐富口感的漢堡，還有台灣在地台農 66 號紅肉地瓜，搭配代表漩渦鳴人的「橘色」主視覺，創造視、味雙重感官饗宴。門市和官網點餐，將贈送《火影忍者》皇冠帽；也推出限量、臨櫃專屬的火影公仔餐，《火影忍者》公仔隨機隨餐贈，粉絲們肯定會忍不住「破防」。

漢堡王火影華堡（單點169元），以經典款式華堡來做升級，加入精心調配的日式照燒醬風味，而華堡既有的5吋大漢堡、大片火烤牛肉、多種新鮮蔬菜元素絲毫不少，還多了炸洋蔥、培根、2片起士，豐富的食材，加上橘色芝麻麵包，既新奇又澎湃。而火影雞排堡（單點169元）對雞肉堡愛好者來說更是全新體驗，採用超大塊的厚實雞腿排，加上照燒醬、番茄、生菜，炸到外酥內彈牙的雞肉，和新鮮蔬菜、醬料一起入口，滋味清爽絕妙。

火影聯名餐點的美味能量不只凝聚在漢堡上，附餐也向鳴人致敬，推出橘色系的火影地瓜薯（單點79元），炸到外層酥脆，咬開質地粉嫩的香甜地瓜薯，用鳴人專屬造型盒子盛裝，吃完滿滿能量，還可以蒐集火影專屬的包裝盒，價值倍增。另外只要在門市臨櫃、自助點餐機或官網選購任一款火影漢堡，即可獲得火影皇冠帽；而《火影忍者》粉絲更不能錯過，價值286元的火影忍者公仔餐，包括火影漢堡、地瓜薯，還有限量共8款《火影忍者》公仔，7月22日、8月5日、8月19日、9月2日分批推出，快來門市臨櫃購買，多消費幾次就有機會收齊全套公仔，羨煞眾人。

● 現在就來嘗嘗火影聯名餐點：https://www.burgerking.com.tw/category/1#105