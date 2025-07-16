拿坡里「2大優惠」明天開跑　大披薩特價199元、炸雞桶6折

▲拿坡里祭出「盛夏嘉年華」限時快閃活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

拿坡里宣布祭出「盛夏嘉年華」限時快閃活動，一共網羅2大人氣品項下殺包括「大披薩特價199元」、「7塊炸雞桶下殺6折」，7月17日起限時2周開跑。

拿坡里全門市將於7月17日起至7月30日連2周祭出「大披薩任選特價199元（原價390元）」、「7塊招牌炸雞桶特價269元（原價455元）」共2大好康，其中炸雞桶較原價下殺6折，每塊平均不到38元，且整桶可更換成烤雞，優惠皆適用於外帶、內用。

▲頂呱呱限時4天祭出4大夯品買1送1。

歡慶51周年，頂呱呱將於7月17日起至7月20日限時4天祭出「4夯品項買1送1」，依序開賣品項為呱呱包、原味炸雞、地瓜薯條、阿勇雞塊，每人限購2組，提醒以上優惠不適用於桃園機場、松山機場、南港lalaport門市。

▲漢堡王推華堡雙套餐299元優惠活動。

漢堡王至7月21日前則推「華堡雙套餐299元」超殺活動，內含皇家華堡2個、小份薯條2份、中杯飲料2杯，換算下來，單點就要144元的華堡，買「華堡雙套餐」平均每人約150元，等於加6元即可升級套餐，各門市數量有限、售完為止，提醒機場、科技廠、兒童樂園店不適用此優惠。