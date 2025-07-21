「漢堡王X火影忍者」聯名明天開跑　8款角色公仔只送不賣

​

▲漢堡王驚喜聯名火影忍者。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」找來人氣動漫《火影忍者》攜手推出一系列聯名活動，不僅分4波推出8款限量「火影公仔餐」，且買套餐還送限量角色公仔，還有3款聯名餐點，7月22日起至9月8日限時7周開跑。

「漢堡王X火影忍者」強勢聯名推出3款限定餐點，包括「火影華堡」，選用經典款式華堡升級搭配特調日式照燒醬，並加入炸洋蔥、培根、2片起士，火烤牛肉、多種蔬菜；「火影雞排堡」則採用超大塊厚實雞腿排結合照燒醬、番茄、生菜、炸洋蔥和起士片，且通通搭配橘色芝麻麵包，大口咬下超滿足，單點售價皆為169元。

「火影地瓜薯」使用台農66號紅肉地瓜製成，地瓜條炸至金黃香酥，且還有專屬鳴人造型紙盒包裝，單點售價79元。

▲8款角色公仔只送不賣。

同步推出「火影公仔餐」，門市限定有「火影華堡公仔餐」、「火影雞排堡公仔餐」，內含漢堡、火影地瓜薯及中杯飲料，套餐限定價286元，且隨餐還送《火影忍者》公仔，8角色分成4批推出，7月22日起為鳴人和小櫻、8月5日起有我愛羅與雛田、8月19日起是佐助和李洛克、9月2日起則推出卡卡西與寧次，每份套餐贈送一件，款式隨機、送完為止，提醒機場、科技廠、南投服務區門市不販售。

還有官網獨家限定「火影華堡餐（單點164元，套餐209元起）」、「火影雞排堡餐（單點164元，套餐209元起）」；外送平台限定「火影華堡餐（299元，含4塊雞塊，套餐限定不可單點）」、「火影雞堡餐（299元，含4塊雞塊，套餐限定不可單點）」，只要買火影忍者聯名系列還可獲得限量之《火影忍者》皇冠帽1件，共5種款式。

▲樂檸漢堡推出珍奶堡。

樂檸漢堡本月則推出「珍珠奶茶堡」限定套餐，一共打造3款珍奶堡，包括「樂檸珍珠奶茶手打牛堡」，自製雲感漢堡包夾上手打牛肉排、特製濃醇奶茶醬，再搭配Q彈珍珠，打造鹹甜交織的口感；「樂檸珍珠奶茶雞排堡」、「樂檸珍珠奶茶蔬食堡」則是分別搭配炸雞排、酥炸海味蔬食排，打造台灣味組合及滿足無肉蔬食控，全門市販售至9月15日。

每份套餐內含漢堡1份、捲捲鮮蔬杯及任選55元飲品，售價皆為275元，每日數量有限，售完為止。