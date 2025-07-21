頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》　推起司新品+6款限定周邊

記者蕭筠／台北報導

歡慶51周年，頂呱呱找來人氣動畫《湯姆貓與傑利鼠》展開一系列聯名活動，不僅有限定餐點包括起司炸雞、起司紅茶雪泥等，同步推出6款周邊小物、超可愛繽紛包裝，通通看得到湯姆貓與傑利鼠的可愛身影，7月22日起至9月30日於全門市開賣。

▲頂呱呱找來湯姆貓與傑利鼠跨界聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲湯姆貓與傑利鼠聯名包裝繽紛可愛。

▲首推淋了起司+起司粉的濃濃起司炸雞。

「頂呱呱X湯姆貓與傑利鼠」以「萌寵躲貓貓│起司追逐戰」為主題推出一系列限定聯名，從炸雞桶、野餐盒、飲料杯、紙袋皆換上限定專屬新包裝。

聯名餐點部分，「濃濃起司炸雞」在多汁炸雞上淋上起司，再撒滿濃郁起司粉，單點售價79元、派對桶特價699元，內含濃濃起司炸雞3塊+呱呱包3顆+原味雞腿3隻+呱呱啵啵球2份+1.25升可口可樂1瓶。

▲濃濃起司紅茶雪泥搭配了鹹甜滑順起司奶蓋。

▲升級版「口袋披薩」內餡超豐富。

「濃濃起司紅茶雪泥」則使用茶香濃郁的紅茶雪泥做為基底，再放上滑順起司奶蓋，打造鹹甜滋味，中杯售價65元、大杯75元。

還有升級版「口袋披薩」，外皮選用Q彈麵糰製成，搭配肉醬、火腿、義大利蒜味香腸及濃厚牽絲起司等內餡，單點售價69元；且「咬一口袋輕享餐」一次就能吃到2款品項，特價119元。

▲▼加碼推出6款加價購周邊。

此外更推出6款周邊小物，有「巨型雞腿絨毛抱枕」，全長50公分，把Tom、Jerry及Tuffy變身成雞腿，加價購699元；「震動拉繩泰菲款玩偶」，可以看到傑利鼠的姪子「泰菲」大啖雞腿模樣，拉動雞腿會產生震動效果，加價購459元。

▲實木造型裝飾貼十分可愛。

還有4款寵物用品周邊，包括「兩用隨行寵物碗（加價購499元）」、「人寵兩用輕量背包（加價購499元）」、「逗貓玩偶彈力繩（加價購199元、8月7日上市）」、「實木造型裝飾貼（加價購399元、會員限定）」，以上周邊凡於聯名期間消費滿185元即可加購。

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▲漢堡王驚喜聯名火影忍者。（圖／業者提供，下同）

「漢堡王」則宣布找來人氣動漫《火影忍者》於7月22日起至9月8日限時7周展開最新聯名活動，包括3款限定餐點，有「火影華堡」，選用經典款式華堡升級搭配特調日式照燒醬，並加入炸洋蔥、培根、2片起士，火烤牛肉、多種蔬菜。

「火影雞排堡」採用超大塊厚實雞腿排結合照燒醬、番茄、生菜、炸洋蔥和起士片，且通通搭配橘色芝麻麵包，大口咬下超滿足，單點售價皆為169元。

「火影地瓜薯」則使用台農66號紅肉地瓜製成，地瓜條炸至金黃香酥，且還有專屬鳴人造型紙盒包裝，單點售價79元。

▲8款角色公仔只送不賣。

同步推出「火影公仔餐」，門市限定有「火影華堡公仔餐」、「火影雞排堡公仔餐」，內含漢堡、火影地瓜薯及中杯飲料，套餐限定價286元，且隨餐還送《火影忍者》公仔，8角色分成4批推出，7月22日起為鳴人和小櫻、8月5日起有我愛羅與雛田、8月19日起是佐助和李洛克、9月2日起則推出卡卡西與寧次，每份套餐贈送一件，款式隨機、送完為止，提醒機場、科技廠、南投服務區門市不販售。

還有官網獨家限定「火影華堡餐（單點164元，套餐209元起）」、「火影雞排堡餐（單點164元，套餐209元起）」；外送平台限定「火影華堡餐（299元，含4塊雞塊，套餐限定不可單點）」、「火影雞堡餐（299元，含4塊雞塊，套餐限定不可單點）」，只要買火影忍者聯名系列還可獲得限量之《火影忍者》皇冠帽1件，共5種款式。