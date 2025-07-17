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漢堡王「暑期優惠券」改版加碼　12款單人套餐下殺99元起

▲▼漢堡王8-9月優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王「暑期優惠券」改版再加碼。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」7月祭出最新一季「暑期優惠大FUN送優惠券」，網羅多種優惠組合包括買1送1、銅板點心等，即日起優惠券改版再加碼，原先僅有6款的單人滿足餐升級成12款，且下殺銅板價99元起。

▲▼漢堡王「暑期優惠大FUN送優惠券」改版再加碼。（圖／翻攝漢堡王臉書粉專）

▲改版優惠券內容一次看。※點圖放大

漢堡王「暑期優惠大FUN送優惠券」宣布改版加碼，針對單人滿足餐原先6款新增至12款，且下殺最低99元起就能吃到1份套餐，整張券最多省下3372元，優惠開放使用至9月30日，提醒兒童樂園、南投服務區、機場、科技廠內等店不適用，各門市數量有限、售完為止。

新增優惠組合有「華鱈魚堡+黃金QQ球3入+小飲特價99元」、「經典脆雞堡+小薯+小飲特價104元」、「花生培根脆雞堡+小薯+小飲特價114元」、「BBQ培根牛肉堡+小薯+小飲特價119元」、「花生培根牛肉堡+小薯+小飲特價129元」、「雙起士培根牛肉堡+小薯+小飲特價129元」。

「小華堡+雞薯條8入+中份洋蔥圈+中飲特價159元」、「雙層田園華鱈魚堡+雞塊6塊+中份薯條+中飲特價179元」為原先組合。

另外4組合包括「10塊雞塊+大份洋蔥圈+中薯+中飲特價149元（代碼：P0590）」、「美式花生雙層脆雞堡+中份洋蔥圈+中薯+中飲特價189元（代碼：P0593）」、「皇家華堡+雞薯條+中份洋蔥圈+中飲特價209元（代碼：P0594）」、「勁濃安格斯牛肉堡+6塊雞塊+中份洋蔥圈+中飲特價219元（代碼：P0595）」因紙本優惠券版面有限未放上優惠內容，但於門市提供代碼同享優惠。

▲▼拿坡里披薩·炸雞。（圖／業者提供）

▲拿坡里祭出2大限時優惠。（圖／業者提供）

拿坡里「盛夏嘉年華」活動即日起至7月30日於全門市限時開跑，一次網羅2大品項優惠包括「大披薩任選特價199元（原價390元）」、「7塊招牌炸雞桶特價269元（原價455元）」，其中炸雞桶較原價下殺6折，且整桶可更換成烤雞，優惠皆適用於外帶、內用。

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