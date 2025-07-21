快訊／教育部撤查周台英任教以來研究案　博士論文若涉違法也撤銷

▲教育部次長朱俊彰晚間出面說明跨部會議結論。（圖／記者黃國霖攝）



生活中心／台北報導

針對台師大女足隊教練周台英遭控「抽血換學分」案，教育部今（21）日下午召開跨部會專案小組會議，教育部次長朱俊彰今晚出面轉述會議結果，會中達成4大決議，重點包括：全面清查研究倫理、設立申訴單一窗口、提供多元輔導機制，以及要求體育署處理周台英的教練證註銷。

朱俊彰說，會中決議要全面清查台師大陳忠慶跟周台英2位教授在執行研究計畫的相關研究倫理問題，清查範圍是兩位老師從任教開始，只要曾任職的服務學校，有執行運用血液樣本的研究計畫都會檢視。

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只要有涉及運用血液樣本的研究計畫，教育部會要求計畫確認先前通過哪個IRB審查，並請該IRB重新清查研究者是否依審查計畫執行，重新確認是否依核准內容執行，學校IRB要在兩周內完成調查，並送教育部的學術倫理審議委員會審議，若有違法，將進行裁罰。

針對學生已提出或外界檢舉的研究計畫，教育部IRB將直接啟動實地查核，不再交由學校進行，教育部會自行確認是否有違規。如果案件屬於衛福部主管的IRB審查，衛福部也會積極進行查核。國科會也會透過資訊技術盤查，並函請執行機關查處，以雙軌方式全面清查體育學領域涉及人體研究的計畫。

教育部體育署會針對運發基金補助的運動科學資源計畫，全面清查是否有運用血液樣本；教育部會在一周內，依國科會與教育部清查結果，只要有運用血液樣本的，就會送各學校IRB立案調查；若有檢舉案件，一周內直接啟動實地查核。

針對前述清查結果，若發現新的事證或相關違法情事，將依個案情節輕重辦理，重新裁罰。另外，教育部也責成台師大，針對學校目前進行中的研究計畫，若有使用血液樣本，務必確保符合人體研究規定。

朱俊彰說，有關周台英的博士學位論文，教育部會依《專科以上學校學術倫理案件處理原則》，在1個月內完成調查，若有違反《人體研究法》精神，最重可撤銷學位。

考量學生權益，下一步要求台師大負擔學生將研究送往其他學校IRB審查所增加的經費差額，這是上周五與學生達成的共識。

針對申訴窗口部分，朱俊彰說，原本國立大學針對女足霸凌案，教育部已成立單一申訴窗口，協助歷年師大女足隊涉及人體研究者，優先受理，並注意學生隱私與個資保護。單一窗口協助事項包括：諮詢協助、霸凌檢舉、提供輔導資源與法律諮詢，並立即回覆處理。

針對女足霸凌事件後續輔導，教育部決議，明天起會同專業團體赴校，協助學校完善輔導機制與計畫，並與學生晤談，重建信任，並啟動多元輔導機制，包括委託專業團體協助受影響學生，並由衛福部檢視輔導機制，費用由學校負擔。另教育部會協調法律專業團體提供法律諮詢，並要求學校全程保密，主動聯繫可能受影響學生。

第四，體育署將處理周台英教練的教練證註銷事宜，因教育部已認定周台英霸凌行為造成學生身心侵害，已達《教師法》第14、15條解聘及終身不得擔任教師之要件，並符合4年不得任教條件，因此體育署須要求足協針對教練證嚴審，若對教育部決定不服，將要求重新審議。

朱俊彰說，預計下周再召開專案小組會議，確認上述決議的執行情況，若有新增事證或外界關切事項，也會持續處理。