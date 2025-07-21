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3支逾5噸鋼樑重壓！彰化25歲工人慘死　家屬認屍淚崩

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉一間營造廠鋼樑堆置空地，21日中午發生死亡意外！25歲沈姓工人正在進行鋼樑作業時，突遭3支崩落的巨型鋼樑(每支重達1.7公噸)重壓，消防隊雖火速趕抵，但因現場風險過高，最終工人被救出時已不幸身亡。詳細事故原因仍有待調查釐清。

▲彰化芬園營造工地，25歲工人遭鋼樑砸中死亡。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園營造工地，25歲工人遭鋼樑重壓死亡。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園營造工地，25歲工人遭鋼樑重壓死亡。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園營造工地，25歲工人遭鋼樑重壓死亡。（圖／民眾提供）

事故發生在中午12時許， 沈姓工人與同事當時正進行「綁樑作業」，不料堆疊在高處的H型鋼樑突然滑落，沈男遭3支根鋼樑重砸，同事驚見立刻報警。

彰化縣消防局獲報後，出動消防車與救護車趕往現場，卻發現環境極度不穩定。由於每支鋼樑重達1.7公噸，不僅無法徒手搬運，上方鋼樑持續崩落，為避免二次意外，救援人員不敢貿然行動，緊急向烏日調派專業吊車與機具支援，移開鋼樑，再運用雲梯車將人脫困救出，沈男頭部及全身多處遭砸重、明顯死亡，未送醫。

▲彰化芬園營造工地，25歲工人遭鋼樑砸中死亡。（圖／民眾提供）

▲消防使用雲梯車將人救出脫困。（圖／民眾提供）

據警方初步調查，案發當時有怪手司機、吊車司機及沈姓工人正在進行鋼樑處理作業，沈男站在鋼樑高處，不明原因突然整堆鋼樑滑落。家屬接獲噩耗趕往現場，悲痛不已，遺體則待檢方相驗；是否涉及人為疏失或工安等問題，有待進一步調查。

▲彰化芬園營造工地，25歲工人遭鋼樑砸中死亡。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園營造工地，25歲工人遭鋼樑砸中死亡。（圖／民眾提供）

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