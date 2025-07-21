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斷交普濟殿！西羅殿說明原因「非神明對神明」：沒有百年情誼

▲▼台南南勢街西羅殿。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南南勢街西羅殿。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

擁有悠久歷史的台南南勢街西羅殿，11日透過官方臉書粉專宣布與普濟殿斷交，並且取消兩廟之間所有相關慶典活動。這項突如其來的消息震驚信眾，尤其是兩廟過去被視為擁有百年兄弟情誼，關係突然決裂的原因也引發外界高度關注。對此，西羅殿21日針對爭議進行說明。

西羅殿於21日舉行了一場說明會，詳細解釋此次斷交的背景。根據廟方說明，斷交的主因可追溯至今年7月11日普濟殿到西羅殿迎請神明時，因普濟殿人員在大殿內「大小聲」，被認為對西羅殿不尊重。此外，西羅殿強調，廟宇之間的交陪關係是「廟宇對廟宇」及「委員會對委員會」，並非涉及神明之間的直接關係。

西羅殿表示，原本廟方對此次活動抱持高度誠意，甚至規劃斥資500萬元邀請知名節目《超級夜總會》參與慶典。然而，事件發生後，相關計畫也全面取消。廟方進一步指出，普濟殿自民國37年開光，並不如外界所傳的擁有百年情誼。

▲▼台南南勢街西羅殿。（圖／記者林東良翻攝）

▲西羅殿廟方說明爭吵原因。（圖／記者林東良翻攝）

針對外界質疑是否欠普濟殿情誼，西羅殿在說明會上也進行澄清。廟方表示，兩廟之間各自掛主普三次，並無債務或情感上的虧欠。此外，西羅殿委員會重選時，曾告知普濟殿未必能出二鎮，而普濟殿在刁轎（安排轎班）時應已知悉西羅殿二鎮副駕的安排。

西羅殿管理委員會也諮詢了當地耆老，確認過去並未有王巡醮的相關活動記錄，進一步支持廟方的立場。至於後續是否有和解機會，廟方在記者會上並未開放提問，但表示歡迎有興趣的信眾前來泡茶討論。

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