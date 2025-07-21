高中時偷拍4名女老師私密畫面上傳社群　男大生與母判賠100萬

▲台南地院判決偷拍女教師並散佈私密影像的高中生與其母，須連帶賠償4名教師共計100萬元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市一所國立高中4名女教師，因遭學生偷拍身體隱私部位畫面，並在社群平台散佈，憤而提起民事訴訟，共求償485萬元，台南地院判決該名學生與其母親，須連帶賠償4名教師精神慰撫金合計新台幣100萬元。

判決資料指出，本案發生於2020年至2021年間，4名受害女教師在課堂上協助學生解惑時，遭到當時仍為未成年學生的男學生以特殊角度偷拍，內容涉及胸部及裙底等隱私部位。台南地院審理指出，該男學生共竊錄11支影片，並將部分影像上傳至Facebook與Telegram供人觀覽，嚴重侵害教師隱私與人格權。被害人等經人告知後報案。

法官指出，該學生相關刑案偵查過程中認罪，對偷拍及散佈行為不爭執。4名教師共請求125萬元、125萬元、115萬元、120萬元之精神損害賠償。男學生向法官表示有意願分期賠償，但請求賠償之金額過高，他家中經濟狀況不是很好，母親在工廠工作，領取最低薪資，他尚在就讀大學中，只有打工之收入，他也不希望連累到母親，請法官考量其家境及尚是學生等因素，酌減精神慰撫金等語。

法官惟綜合侵害情節、當事人身心狀況與經濟背景後，認定原告A女應獲賠償30萬元、B女25萬元、C女25萬元、D女20萬元，共計100萬元，並駁回其餘超額請求。法官並指出，被告母親為法定代理人，未能舉證已善盡監督責任，應依法負連帶賠償責任。

這起案件凸顯校園內部對性別與隱私教育的不足，也反映出在數位社群時代中，個人影像一旦遭外流，所造成的心理創傷與名譽損害難以抹滅。判決尚未確定。