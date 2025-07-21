台南7校榮獲閱讀素養典範獎！　黃偉哲：讓每個孩子都能被看見

▲台南市共7所偏鄉學校獲「未來素養學堂」計畫獎項，教育局盼持續培育學童閱讀素養，打造公平教育環境。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

推動閱讀素養，台南成果斐然！教育局攜手台灣素養教育協會推動「未來素養學堂－偏鄉閱讀素養典範學校計畫」，今年共7所學校獲獎肯定，包括樹林、松林、塭內、北勢、後壁國中等校獲選「楷模典範學校」，菁寮國小奪「傑出實踐學校」，紀安國小則榮獲「啟航新星獎」，充分展現台南在素養教育上努力成果。

台南市長黃偉哲表示，閱讀素養是孩子邁向未來的重要能力，透過持續推動素養教育，台南正逐步拉近城鄉學習落差。他強調：「這次7校的獲獎，是對教育現場努力的最佳肯定，也展現我們打造公平教育環境的決心。」

教育局長鄭新輝指出，透過「PaGamO素養品學堂」線上學習平台，孩子能在遊戲中完成跨領域閱讀任務，不僅提升閱讀理解與思辨能力，也能透過數據回饋與同儕競賽培養自主學習的動能，教師則可據以調整教學步調，讓偏鄉教育精準到位。

連續兩年榮獲「閱讀素養典範學校」的松林國小，今年更晉升為「楷模典範學校」，校長顏素麗感謝協會資源挹注，讓偏鄉孩子也能翻轉學習命運。後壁國中則巧妙運用遊戲化設計，學生透過早自修與學習扶助時間進行線上閱讀、分組答題攻城掠地，成功提升國文素養表現，已有學生在會考獲得A++等級。

教育局表示，「未來素養學堂」不僅是提升學力的工具，更是讓孩子愛上學習的起點，期盼透過閱讀的力量，讓每位學子都能找到屬於自己的未來道路。