共餐有愛幸福加倍！邱臣遠探訪海濱共餐據點　關懷長輩樂齡生活

▲代理市長邱臣遠與志工學習手做蛋捲。（圖／新竹市政政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為實地了解社區照顧關懷據點的運作情形，並向第一線志工與長輩們表達關懷與肯定，新竹市代理市長邱臣遠今(21)日中午親赴新竹市北區海濱市民活動中心，與共餐據點的長輩共進午餐、開心唱歌互動，現場氣氛溫馨熱絡、洋溢歡聲笑語。

邱臣遠表示，感謝海濱社區發展協會理事長王朱興、海濱里長彭永泰及所有志工夥伴長期的默默付出，讓海濱社區的照顧服務能夠在溫暖中落實。截至今(114)年7月，竹市已設立87處社區照顧關懷據點，預計年底將達90處。未來市府將持續與各社區緊密合作，推動更多元、完善的在地照顧服務，讓新竹市的每位長輩都能在熟悉的社區中健康、快樂地老化。

邱臣遠說，竹市雖然是全台第二年輕的城市，但對於老人福利政策同樣不遺餘力。市府全面推動「老幼共好」的政策藍圖，不僅擴大敬老卡與愛心卡的適用範圍，目前也積極研議點數由每月600點提升至800點，鼓勵長輩邀約三五好友一起使用敬老卡，搭乘客運、台鐵出門增進社交互動、培養幸福感；同時也規劃增設9處公共托嬰中心、南區親子館，以及赤土崎多功能館、兒少家庭福利館與少年福利服務中心等社福空間，打造一個讓年輕人敢生、敢養，讓長輩安心老化的宜居城市。

社會處表示，海濱社區發展協會自民國82年成立以來，長年投入在地社會福利與長者照顧服務，於110年加入市府共餐據點行列，至今已成為市府推動「在地安老」政策的重要合作夥伴。今年更將服務擴大至每週一至五開站，提供據點共60位長輩、志工共餐，並設計健康促進與多元課程，讓長者在熟悉的社區中享有支持與陪伴，真正落實「不出社區，也能安心變老」的目標。

社會處指出，協會最高齡的88歲彭何月娥奶奶，每天步行到海濱共餐據點參加活動，尤其熱愛每週三次的舞蹈課程，每次上課總是很專注，而且笑容滿面。而這樣的參與不僅展現了據點的吸引力與實用性，更反映市府持續推動社區照顧服務的初心，讓每位長輩都能有期待、有笑容、有依靠。

王理事長表示，海濱共餐據點每週提供10個服務時段，設有專職人員1名，並有52位志工投入服務，其中三分之二為65歲以上的資深志工，平均每日吸引約15位長者參與。據點結合共餐、健康活動與多元課程，打造一個溫暖、安心、有活力的樂齡生活場域。

社會處說明，市府積極回應高齡化社會的挑戰，自今年4月起推動一系列創新課程，包括靈性關懷種子培訓、世代共融活動設計、手機數位教學、以及園藝與香草植物運用等自然療癒課程，讓長輩與志工共同學習，促進身心成長與世代交流。