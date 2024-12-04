「城市平權、藝起共好」　竹市身障平權服務成果展

▲ 新竹市代理市長邱臣遠率市府團隊宣布身障平權及服務單位作品成果展開跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

落實身心障礙者權利公約平等參與精神，新竹市政府11月29日在身心障礙者就業綜合大樓1樓舉辦「城市平權、藝起共好」成果展啟動儀式，代理市長邱臣遠宣布為期7天的身障平權及服務單位作品成果展開跑，同時展出多元輔具、地板滾球、冰壺等無障礙運動器材等，並辦理共融式創作體驗活動，邀請市民一同參與，建立友善共融、平等參與的幸福城市。

邱臣遠表示，市府落實市長高虹安「身心障礙六大平權」政策，致力於推廣身心障礙者的平等權益，在醫療、教育、交通、資訊、文化、運動等面向推動友善、平權的成果，包括教育處增聘特教教師、更新教育輔具，投入資源完善無障礙學習環境，並落實運動場館無障礙，打造專屬身心障礙者使用的網球場等設施；在交通平權方面，113年低地板公車數量將擴增至31輛，大幅提升無障礙乘車體驗，並啟用智慧站牌提供便利即時的公車動態資訊；衛生局致力協調各診所提供無障礙友善服務，讓身心障礙者在就醫過程中倍感安心。

邱臣遠進一步指出，文化局則製作玻工館易讀手冊、舉辦「完美不完美」身心障礙者影展及共融舞蹈工作坊，並邀請身心障礙者參與藝術與文化活動；民政處協助宗教場地改善無障礙環境；資訊平權面向，市府協調公部門網頁及APP導入無障礙標章認證，截至今年11月，通過認證的網站數量已增至83個，佔比達86%。

「6+2，六大平權再加兩項政策」邱代理市長說，今年市府再提出生育平權及就業平權，社會處透過擴大「好運專車」、零障礙服務平台、育兒輔具等措施，全面照顧身心障礙者的需求；勞青處在就業平權方面，經由身心障礙者職業重建、職業輔導評量與就業服務等措施，推動身心障礙者多元融合的友善職場。另外，為響應《身心障礙者權利公約》(CRPD)，規劃展出為期七天的專題展，共同打造友善、包容的平權環境。

社會處長黃佳婷表示，成果展同步邀請竹市10家身心障礙服務團體或單位，共同展出超過40件藝術創作，包含畫作、乾燥花、陶藝作品、布品藝術等，其中也有身心障礙者家長共同創作的作品，仁愛基金會附設晨曦發展中心家長會長王富美女士現場說明自己的陶藝作品：「透過創作、紓壓活動，讓我有更多的空間可以做自己，有了空間，我就可以走得更遠」。此次展覽期間從今天開始到12月5日，歡迎大家共同推廣CRPD共融同樂精神，一起來欣賞身心障礙朋友的多元創作。

社會處表示，響應12月3日國際身心障礙者日，今年市府以「共融同樂、綻FUN新竹」為主題舉辦系列活動，「城市平權、藝起共好」成果展即日起至12月5日在竹市身心障礙者就業綜合大樓1樓展出，現場也提供全國首創「共融式遊戲場易讀手冊」供民眾索取，此外，今明兩天還有2場共融手作體驗課程，期盼能讓市民朋友更重視身心障礙者的權益，共同建立友善共融的社會。