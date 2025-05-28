竹市全齡社福大獲好評　多項社福政策滿意度超過九成

▲代理市長邱臣遠與小朋友擊掌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府昨(27)日辦理社福政策成果及社福政見落實記者會，細數施政兩年多以來，市府推動長輩、婦女、兒童及身心障礙者等多項社福政策成果，藉此宣傳市府多元照顧的全齡社福政策，讓市民朋友更了解各項政策、政見、承諾的落實成果，並多加申請、使用。代理市長邱臣遠表示，市府團隊持續推動市長高虹安擘劃的十大施政策略，帶領竹市加速蛻變，從「基礎建設、宜居永續、教育文化、交通暢行、社會福利、國際交流」全面升級，展現持續前進的競爭力，打造幸福真永遠的安居科技城。

邱臣遠指出，市府積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，已逐步展現成果，日前民調顯示，「好孕專車提供6,000元乘車券、臨托券及禮物兌換券」滿意度達96.7%、「補助幼兒與長者自費疫苗接種」滿意度達94.4%、「敬老卡及愛心卡擴大藥局使用」滿意度達90.3%、「發放安老津貼、重陽敬老金及弱勢長輩營養金」滿意度達88.8%、「到宅坐月子媒合服務平台」滿意度達87%、「中醫助孕調理補助計畫」滿意度達77.4%，致力打造市民安心居住、幸福成長的家園。

邱臣遠也細數社福政策推動成果，他說，為打造友善婚育環境，市府擴大凍卵補助計畫，今年更進一步新增中醫助孕調理服務，以多元化方式協助有備孕需求的市民。此外，針對懷孕的媽媽，市府放寬好孕專車補助、提供到宅坐月子服務，營造安心、溫暖且友善的備孕環境，並加碼生育津貼與托育補助、提供定點臨托服務及辦理托育服務精進計畫，期望透過貼心政策，讓每一位想成家的市民，都能擁有勇敢築夢、幸福圓滿的力量，也讓竹市成為最適合結婚、生育與養育的幸福城市。

在照顧長輩方面，市府讓敬老卡及愛心卡的使用更多元、更好用，在點數使用率上，相較111年的8%，提升超過23%以上，目前除了可以搭乘公車、計程車、國道客運及台鐵以及到國民運動中心運動外，更擴大至農會及藥局使用，受到長輩及身障朋友熱烈好評，市府目前合作藥局已來到52家，未來也會持續擴展合作藥局數量。此外，市府持續輔導設置共餐據點，目前總數已達86處，也是歷年最多的數量，期盼能讓長輩們享有更加精彩自在的樂齡生活。

邱臣遠說，市府各項施政已逐步開花成果，新竹於日前獲英國生活品質研究院(Institute for Quality of Life)2025年全球「幸福城市指數」(Happy City Index)評比榮登第75名肯定，名列全國第二、非六都第一，獲得銀牌級城市殊榮，這些具體成果皆有賴於高市長所擘劃的施政願景以及市府團隊的努力，也感謝新竹市議會的監督與預算支持，還有里鄰長與市民朋友們的相挺，「打造安居科技城，實現幸福真永遠」就是現在進行式。

社會處表示，在幸福友善的社福政策面向，市府致力推廣身心障礙者的平等權益，除了在醫療、教育、交通、資訊、文化、運動等面向推動友善平權外，市府再提出生育平權及就業平權，在生育平權方面，擴大「好孕專車」，打造育兒輔具；在就業平權方面，經由身心障礙者職業重建、職業輔導評量與就業服務等措施，推動6+2的身障平權，全面照顧身心障礙者的需求。

衛生局表示，為了讓長輩與家庭獲得更即時、更完善的照顧服務，市府今年初正式成立「長期照顧管理中心」，提供單一窗口整合服務，包含失智照顧、喘息服務、營養餐飲等多元內容，讓有需要的家庭可以一站式快速獲得協助。

社會處說明，未來市府將好孕專車電子化，並積極運用閒置及公益回饋空間建置公托、佈建東區第一座綜合福利館「赤土崎多功能館」，以及規劃竹市首座「兒少家庭福利館」、「少年福利服務中心」。同時，市府將全力推動大型復康巴士、擴大敬老卡愛心卡多元服務、拓展90處共餐據點，並提升服務量能邁向 長照3.0願景。