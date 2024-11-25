竹市國際身障者日系列活動登場　首創共融遊戲場易讀手冊亮相

▲活動大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

響應12月3日「國際身心障礙者日」，新竹市政府今年以「共融同樂、綻FUN新竹」為主題，舉辦一系列活動。(23)日於頂竹圍公園舉行系列活動開幕記者會，新竹市代理市長邱臣遠於記者會宣布，竹市全國首創的共融遊戲場易讀手冊正式發行，歡迎民眾索取並使用。此次活動也結合了公園遊戲場共融體驗及CRPD宣導園遊會，讓市民朋友共同參與，並落實身心障礙者平等參與的理念，打造友善、共融的城市環境。

邱臣遠表示，目前竹市領有身心障礙證明者約有1萬8,535人，無障礙設施及平等參與是實現友善幸福城市的重要指標。市府團隊持續落實市長高虹安的「身心障礙六大平權」政策，今日推出全國首本共融遊戲場易讀手冊《認識新竹市共融遊戲場》。該手冊以插圖和簡單易懂的文字介紹竹市30處設有共融式遊具的公園和廣場。此外，今天還在頂竹圍公園舉辦了共融式遊具體驗活動及CRPD宣導園遊會。超萌特派員「喜鵲皮卡」也現身與民眾互動合影，與大家一起闖關集點、共融同樂，呼應身心障礙者權利公約（CRPD）資訊可及、平等參與的精神。

社會處長黃佳婷表示，今日的「共融同樂CRPD宣導園遊會」活動特別邀請了致力推動遊戲平權的「身障童盟」秘書長周淑菁進行「共融式遊戲場理念大解密」的活動，並帶領現場民眾實地體驗共融遊具，強調「人與人、人與環境的友善共融」設計理念。園遊會更邀請了社福團體、社區發展協會及學生社團進行表演，並由竹市在地的社會福利機構和團體設攤宣導服務及舉辦義賣活動。此外，還安排了「Fun心玩藝」多肉小盆栽親子手作DIY活動，透過一系列「國際身心障礙者日」活動，市府希望引起社會各界對身心障礙者平權的關注，共同推動平等與共融的精神。

社會處表示，為響應今年的國際身心障礙者日系列活動，除了今日的活動外，市府將於11月29日至12月5日，在竹市身心障礙就業綜合大樓舉辦「身心障礙平權施政成果暨服務成果展」。此外，11月29日和11月30日市府還將邀請「Love Tree 樂趣植栽室」和「PUN PUN Handmade」分別帶來「聖誕乾燥花圈」及「手作精油皂與紓壓泡澡球」的共融手作體驗活動，活動名額有限，歡迎市民朋友踴躍報名參加。

社會處指出，有關「新竹市113年國際身心障礙者日」系列活動的詳細內容，市民朋友可以前往社會處的臉書粉絲專頁查詢。此外，活動報名連結如下，11月29日（五）共融式手作體驗「聖誕乾燥花圈」工作坊報名連結：( https://www.beclass.com/rid=294da7e671708727b95f )以及11月30日（星期六）共融式手作體驗「手作精油皂與紓壓泡澡球」工作坊報名連結： ( https://www.beclass.com/rid=294dad9673459cfdbe35 )。